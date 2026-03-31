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因應高齡化浪潮 花蓮斥資逾億元建吉安健康園區提升照護量能

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
吉安鄉健康園區坐落於吉安鄉福興段714地號，1樓至4樓分別為候診空間、醫療及日照空間、行政空間等，預估可新增日間照顧服務540人次。圖／花蓮縣政府提供
吉安鄉健康園區坐落於吉安鄉福興段714地號，1樓至4樓分別為候診空間、醫療及日照空間、行政空間等，預估可新增日間照顧服務540人次。圖／花蓮縣政府提供

因應高齡化與多元照護需求，花蓮縣政府推動「吉安鄉健康園區工程計畫」，目前進入基本設計階段，待預算審議通過後，最快5月初啟動工程採購，園區將結合智能衛生所、複合式門診中心與長照機構，提升在地醫療與照護服務量能。

縣府表示，縣府於縣務會議中通過該計畫，並已獲中央核定經費1億21萬9000元，納入115年度追加減預算辦理，此案為強化基層醫療與長照服務的重要建設，未來可望改善醫療資源分布，提升整體服務品質。

計畫基地位於吉安鄉福興段714地號，預計興建地上4層建築，空間規畫涵蓋候診區、醫療空間、日間照顧設施及行政區域，並導入無障礙設計與智慧綠建築理念，打造安全、友善且具永續性的醫療環境，園區完工後，將設置智能衛生所、複合式門診中心及長照機構，提供更完整的一站式健康服務。

縣府指出，園區發展將以「健康、社區、文化」為核心，除整合既有吉安鄉衛生所資源外，也將串連周邊公園、廣場與景點，規畫戶外運動及健康促進課程，讓健康照護融入居民日常生活，建構社區支持系統。

在服務效益方面，未來每年預估可新增日間照顧服務540人次，整合性健康檢查、癌症篩檢與胸部X光等服務量可望提升約2成，同時增加疫苗接種與健康促進活動參與人數，進一步提高醫療可近性。此外，透過改善醫護人員工作環境，也有助提升留任意願，穩定地方醫療人力。

縣長徐榛蔚表示，面對高齡社會來臨，縣府持續以「在地安老、健康老化」為施政方向，推動結合醫療、長照與社區功能的複合式健康園區，逐步實現智慧健康城市願景。

徐榛蔚 醫護人員 長照 花蓮 吉安

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