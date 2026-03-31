環團接獲爆料基隆協和電廠堆積大量廢棄物 市府：有違規將依法究責

基隆市政府3月19日核定協和電廠「土壤汙染應變必要措施計畫」，守護外木山行動小組今指計畫核定後，有吹哨者爆料，4部鍋爐機組正下方大量堆放未申報廢棄物，要求市府嚴查重罰。市府回應已責成環保局盡速釐清實際狀況，如查有違規，將依法究責。協和電廠表示，稍後會說明。

基隆市政府3月19日核定協和電廠「土壤汙染應變必要措施計畫」，限12個月內完成，守護外木山行動小組及台灣蠻野心足生態協會今聲明指出，吹哨者爆料，4部鍋爐機組正下方大量堆放未申報之廢棄物，且3、4號機組靜電集塵器灰斗正下方集塵灰直接落地且有積水，顯已溶出重金屬滲入土地，要求市府嚴查，環團不排除提告究責。

守護外木山行動小組召集人王醒之說，據台電內部吹哨者爆料，3月23日基隆市環保局廢棄物管理科進廠稽查時，電廠內部人員故意帶著亂繞，避開許多嚴重汙染區域，意圖避重就輕，環保局補充稽查電廠內違反廢棄物清理法情形，並開罰究責。

針對外界關心協和電廠廢棄物一事，市府副發言人鍾明回應說，市府高度重視，也已掌握相關訊息，並將責成環保局儘速釐清實際狀況。市府強調，將秉持「毋枉毋縱」原則，落實該地環境保護；後續如查有違規，將依法究責，並持續向社會說明相關進度。

依市府核定計畫，應變必要措施計畫12個月內完成，必要時得展延1次，展延期限不得超過6個月。市府說，如涉及變更工法，則須提報變更應變必要措施計畫，經「基隆市土壤及地下水汙染場址改善推動小組」審查核定後辦理。