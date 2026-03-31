環團控協和電廠大量堆放廢棄物、金屬滲入土地 不排除提告究責

基隆市政府3月19日核定協和電廠「土壤汙染應變必要措施計畫」，限12個月內完成，必要時得展延一次。守護外木山行動小組及台灣蠻野心足生態協會今聲明指出，吹哨者爆料，4部鍋爐機組正下方大量堆放未申報之廢棄物，且3、4號機組靜電集塵器灰斗正下方集塵灰直接落地且有積水，顯已溶出重金屬滲入土地，要求市府嚴查，環團不排除提告究責。

守護外木山行動小組召集人王醒之說，據台電內部吹哨者爆料，3月23日基隆市環保局廢棄物管理科進廠稽查時，電廠內部人員故意帶著亂繞，避開許多嚴重汙染區域，意圖避重就輕，環保局補充稽查電廠內違反廢棄物清理法情形，並開罰究責。

王醒之說，依哨者提供照片顯示，現場令人怵目驚心，草率的土壤整治無疑只是要推動四接的開發進度，可說是「草率後再打折」。

王醒之說，過去協和電廠土壤汙染調查偏重除役的1、2號機周圍，運轉中之3、4號機同樣堆放大量未申報廢棄物，集塵灰直接落地且同樣有積水，恐早已溶出重金屬長期滲入土地，也應進行土壤汙染調查，並公布調查結果。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅表示，市府3月19日核定計畫，但廠內大量未申報廢棄物堆置及集塵灰直接落地且有積水之情形，是計畫核定後遭檢舉，23日進廠稽查，違反廢棄物清理法、事業廢棄物貯存清除處理方法及設施標準。「顯見應變必要措施計畫未考量相關問題」，也反映出台電草率執行計畫，應撤銷該急就章的計畫，重新檢討全廠土壤汙染調查及整治計畫。

蔡雅瀅說，桃園市政府就RCA土壤及地下水汙染案，曾設置「監督小組」，納入民間團體及居民共同監督污染整治狀況，盼基隆市政府比照桃園市政府設置「監督小組」納入民間共同監督，並於網站公開相關資料及會議紀錄。

基隆市政府表示，已由環保局了解中，稍後說明。

守護外木山行動小組今聲明指出，吹哨者爆料，4部鍋爐機組正下方大量堆放未申報之廢棄物，且3、4號機組靜電集塵器灰斗正下方集塵灰直接落地且有積水，顯已溶出重金屬滲入土地。圖／守護外木山行動小組提供