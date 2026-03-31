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基隆南榮墓區清明連假交通管制 消防局備水袋供民眾滅餘燼防釀火災

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市消防局3月28、29日及4月3至6日，在各地公墓宣導防火，並提供簡易水袋供民眾使用。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局3月28、29日及4月3至6日，在各地公墓宣導防火，並提供簡易水袋供民眾使用。記者邱瑞杰／翻攝

清明節4天連續假期，基隆市南榮公墓依往例會湧入大量人車，警方規畫交通管制措施，4月3至6日上午8時至下午3時（視狀況彈性調整），除配掛通行證車輛及居住墓區內住戶，其他車輛禁止進出。消防局則會進駐各地公墓宣導防火，隨時因應突發狀況。

基隆市警察局表示，許多民眾都會在清明時節祭拜緬懷先人，南榮墓區預料將出現大量人潮及車潮。為確保掃墓期間周邊道路行車順暢，維護墓區秩序安全，警方配合基隆市立殯葬管理所實施交通管制，編排警、民力協助疏導與管制交通。

警方表示，警一分局4月3至6日每天上午8時起至下午3時止，全面管制各種車輛進出南榮墓區。管制期間除配掛通行證及墓區內住戶，其他車輛禁止進出，行動不便者市府將協助發放臨時通行證，便利掃墓，請駕駛人配合。

警一分局長温基興呼籲掃墓民眾，可搭乘免費接駁公車上山，也可提前或延後前往掃墓，避開尖峰時段交通壅塞。掃墓期間周邊道路行人較多，開車經過公墓出入口也請小心慢行，確保人車安全。

基隆市消防局2月中旬起啟動清明期間防火安全整備工作，3月28、29日及4月3至6日為掃墓高峰期，分別在仁愛區南榮公墓、信義區深澳坑公墓、中正區八斗子公墓、安樂區大武崙公墓、暖暖區溪西股公墓、七堵區草濫公墓及港口公墓規畫警戒勤務，調派消防人員、義消及宣導人員進駐現場。

消防人員在在各公墓入口加強防火宣導，提醒民眾掃墓祭祖應落實「除草不用火、不焚燒紙錢、不燃放鞭炮、不亂丟菸蒂、垃圾要帶走」等觀念，避免因一時疏忽造成火災。現場也準備簡易水袋及消防用水，提供民眾祭拜後撲滅餘燼，降低復燃風險。

消防局長游家懿提醒民眾落實「4不2記得」，也就是不任意燒雜草、不隨意丟煙蒂、不讓冥紙飛揚、不隨意放鞭炮；記得撲滅餘燼、記得收拾垃圾。大家共同重視掃墓防火，才能有效降低墓地及山林火災風險，守護清明期間的公共安全與自然環境。

基隆市消防局長游家懿提醒民眾落實「4不2記得」，降低墓地及山林火災風險，守護清明期間的公共安全與自然環境。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局長游家懿提醒民眾落實「4不2記得」，降低墓地及山林火災風險，守護清明期間的公共安全與自然環境。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市警方規畫清明節4天連假，在南榮公墓實施交通管制措施，提醒民眾可搭乘公車及接駁車掃墓。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警方規畫清明節4天連假，在南榮公墓實施交通管制措施，提醒民眾可搭乘公車及接駁車掃墓。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市警方規畫清明節4天連假，在南榮公墓實施交通管制措施，提醒民眾可搭乘公車及接駁車掃墓。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警方規畫清明節4天連假，在南榮公墓實施交通管制措施，提醒民眾可搭乘公車及接駁車掃墓。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市消防局3月28、29日及4月3至6日，在各地公墓宣導防火，並提供簡易水袋供民眾使用。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局3月28、29日及4月3至6日，在各地公墓宣導防火，並提供簡易水袋供民眾使用。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市消防局3月28、29日及4月3至6日，在各地公墓宣導防火，並提供簡易水袋供民眾使用。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市消防局3月28、29日及4月3至6日，在各地公墓宣導防火，並提供簡易水袋供民眾使用。記者邱瑞杰／翻攝

交通管制 消防人員 掃墓

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