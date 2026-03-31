聽新聞
0:00 / 0:00
2026台東國際熱氣球主角揭曉 「吉伊卡哇」暑假號召小夥伴現身
台東縣政府今天公布「2026國際熱氣球嘉年華」最大亮點，今夏將邀請日本超人氣IP「吉伊卡哇」現身台東，小八貓與兔兔也不缺席，預計7月4日開幕，另有劇場版「人魚島的秘密」7月底將在全台上映，歡迎影迷與球迷親臨台東參與夏日同樂會。
國際熱氣球嘉年華今年邁入第16年，預計7月4日至8月20日舉行，向來備受球迷期待的熱氣球光雕音樂會也會安排多場展演，詳細日期及地點預計4月11日記者會公布。
縣政府指出，記者會將邀請「劇場版吉伊卡哇-人魚島的秘密」的角色來台，吉伊卡哇、小八貓與兔兔將與影迷近距離互動。今夏熱氣球結合無人機展演在熱氣球光雕音樂會中演出，現場將贈送限量贈品，展現吉伊卡哇和小夥伴們樂玩台東的主題氛圍。
縣長饒慶鈴指出，台灣國際熱氣球嘉年華已成最具代表性的國際級觀光品牌之一，今年縣府與可愛的吉伊卡哇合作，讓角色化身熱氣球躍上天際，更結合「2026台東博覽會」，以整座城市為舞台，打造前所未有的城市盛會。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。