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羅東名店滷牛筋 驚見生鏽刀片

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
消費者日前在羅東夜市某滷味名店購買一包滷牛筋，吃到一半驚見一截生鏽「美工刀片」，嚇到不敢再吃。宜蘭縣衛生局前往稽查，業者緊急回收各分店同批滷牛筋產品共11公斤，進行銷毀。圖／宜蘭縣衛生局提供
消費者日前在羅東夜市某滷味名店購買一包滷牛筋，吃到一半驚見一截生鏽「美工刀片」，嚇到不敢再吃。宜蘭縣衛生局前往稽查，業者緊急回收各分店同批滷牛筋產品共11公斤，進行銷毀。圖／宜蘭縣衛生局提供

宜蘭羅東五十年滷味名店鴨喜露遭投訴，賣的滷牛筋內有生鏽刀片；店家馬上退錢並道歉，允諾檢視流程，向上追查異物來源，宜蘭縣衛生局昨也前往稽查，要求限期改善部分衛生缺失，業者緊急回收各分店同批滷牛筋共十一公斤，並全銷毀。

有消費者日前在羅東夜市某滷味名店購買一包滷牛筋，吃到一半驚見一截生鏽的「美工刀片」，嚇到不敢再吃。這位民眾也在社群貼文說，「不敢想像，如果是小朋友沒注意吃到會怎樣？不知後續店家有沒有改善或販賣？」

鴨喜露是宜蘭老字號滷味名店，滷味產品是公司統一處理後，急速冷凍配送至各分店，分店進行簡單整理分裝。宜蘭衛生局稽查現場製作過程、成品及已下架回收產品，未見美工刀片；環境衛生缺失，責令限期改正。

缺失包括販售場所的部分食材未加蓋、販售區域環境雜亂需整理、清潔用品未專區存放等，製作場所廠區環境及設備也未保持整潔、食材及器皿離地放置；倘複查不合格，依法可處六萬元以上、兩億元以下罰鍰。

衛生局長徐迺維提醒，食品業者應落實自主管理，若違反規定且情節重大，得命其歇業、停業，或廢止其公司、商業、工廠全部或部分登記事項。

滷味 刀片

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