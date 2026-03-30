「鷄籠中元文化館」重開幕…近距離欣賞在地傳統工藝 探索文化底蘊

基市府整修主普壇「鷄籠中元文化館」，今天重新開幕。全新常設展引導觀眾從中元祭的起源出發，理解架構演變與基隆獨有的儀典。民眾可近距離欣賞在地藝師及團體提供的中元祭相關展品，從傳統工藝深度探索祭典背後的文化底蘊。

基市府表示，「鷄籠中元祭」是國家第1號指定的「國家重要無形文化資產」，承載百年前先民祈求族群和諧、悼念孤魂的博愛情懷。為持續推廣這項基隆重要的文化核心，發包整修鷄籠中元文化館所在地主普壇建築外立面，完工後在今天辦開幕儀式。

基隆市副市長邱佩琳和文化觀光局長江亭玫、民政處長呂謦煒及多名藝師、各宗親會代表，共同見證中元文化館以更安全、更優質的觀展環境迎接大眾，並透過內容與展品的改版，展現文觀局對於中元文化深度傳承的重視。

邱佩琳表示，自參與中元祭系列活動開始，看見各宗親會對於這項百年文化資產的團結及用心被深深感動，也看見基隆人的良與善。她感謝各宗親會百年來的努力，是基隆不可或缺的重要角色，若沒有大家的努力，歷史可能中斷，傳承無法延續，謝謝大家共同讓台灣看見基隆，讓世界看見基隆。

文觀局指出，本次常設展內容，希望能在引導觀眾從中元祭的起源出發，理解其過往至今的架構演變與基隆獨有的儀典過程。展覽空間以明亮溫暖的氛圍為基調，引導觀眾無壓力地展開閱讀。

展覽也特別從「參與祭典的人物角度」切入，試圖將觀者帶入前輩們投身祭典的熱情之中。透過感性的敘事與精緻的實體工藝陳設，期望讓在非祭典期間到訪的遊客，也能隨時感受每年農曆七月那份動員全城、兼容多元文化的盛況。

文觀局說，鷄籠中元文化館不僅是保存歷史的空間，更是基隆與世界對話的平台。即日起歡迎民眾參觀，一同見證基隆如何將傳統科儀轉化為熠熠生輝的當代文化篇章，感受這座城市最具代表性的藝術魅力。

基隆市「鷄籠中元文化館」今天重新開幕，民眾可近距離欣賞在地藝師及團體提供的中元祭相關展品，從傳統工藝深度探索祭典背後的文化底蘊。圖／基市府提供

基隆市「鷄籠中元文化館」今天重新開幕，民眾可近距離欣賞在地藝師及團體提供的中元祭相關展品，從傳統工藝深度探索祭典背後的文化底蘊。圖／基市府提供

基隆市「鷄籠中元文化館」今天重新開幕，民眾可近距離欣賞在地藝師及團體提供的中元祭相關展品，從傳統工藝深度探索祭典背後的文化底蘊。圖／基市府提供

基隆市「鷄籠中元文化館」今天重新開幕，民眾可近距離欣賞在地藝師及團體提供的中元祭相關展品，從傳統工藝深度探索祭典背後的文化底蘊。圖／基市府提供