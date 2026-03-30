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內政部表揚宜蘭市績優民選公職及民政共6人 陳美玲榮登首位獲獎市長

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
內政部表揚地方民選公職及民政人員，宜蘭市共6人獲獎，左到右是郭燈和代表、李孟潔代表、市長陳美玲、建業里長李永、北津里長吳聰德、民政課員何淑遠，其中陳美玲創下有史以來首位獲獎的市長。圖／市公所提供
內政部表揚地方民選公職及民政人員，宜蘭市共6人獲獎，左到右是郭燈和代表、李孟潔代表、市長陳美玲、建業里長李永、北津里長吳聰德、民政課員何淑遠，其中陳美玲創下有史以來首位獲獎的市長。圖／市公所提供

內政部表揚績優地方民選公職及民政人員，宜蘭市共6人獲獎，其中市長陳美玲是有史以來首位獲獎市長，她與市民代表李孟潔、郭燈和、建業里長李永擔任民選公職30年以上，榮獲「三等內政專業獎章」，北津里長吳聰德及市公所民政課員何淑遠分獲全國特優村里長及績優民政人員，今市公所轉贈內政部獎章、獎座及獎狀給獲獎者。

宜蘭市過去並沒有市長榮獲三等專業獎章，陳美玲是第一位。她長期深耕基層，自83年起連續擔任七屆市民代表，並在民國111年當選宜蘭市首位女市長，創下許多紀錄，她來自基層一路打拚，熟稔地方大小事務，市長上任3年多，積極推動市政建設與社會福利，啟用宜蘭市第一座全齡式共融「陽明公園」，爭取3億多元闢建都市計畫第11號計畫道路，可望紓解交通壅塞。

為打造幸福友善城市，市公所提高生育補助並推出新生兒大禮包，完成幼兒園東園、新生分班全棟建物耐震補強及優化校園設施，市立幼兒園及各分班增設2歲幼幼專班，因應高齡化趨勢擴大發放重陽禮金，65歲以上長輩即可領取，展現對不同年齡層市民的關懷照顧。

陳美玲表示，這次宜蘭市共6位公職人員榮獲內政部表揚，實屬不易，展現宜蘭市基層服務堅實力量，她恭喜李孟潔代表、郭燈和代表與建業里長李永長期深耕基層，連續擔任30年地方民選公職，足證服務深受人民肯定；北津里長吳聰德同時也是宜蘭市里長聯誼會會長，扮演市公所與里長溝通橋梁；市公所民政課課員何淑遠在民政業務方面，盡忠職守，表現都深受肯定。

宜蘭市建業里長李永擔任民選公職30年以上，榮獲內政部「三等內政專業獎章」，由市長陳美玲轉贈獎座。圖／市公所提供
宜蘭市建業里長李永擔任民選公職30年以上，榮獲內政部「三等內政專業獎章」，由市長陳美玲轉贈獎座。圖／市公所提供

宜蘭市民代表李孟潔榮獲內政部「三等內政專業獎章」。圖／市公所提供
宜蘭市民代表李孟潔榮獲內政部「三等內政專業獎章」。圖／市公所提供

宜蘭市民代表郭燈和擔任民選公職30年以上，榮獲內政部「三等內政專業獎章」。圖／市公所提供
宜蘭市民代表郭燈和擔任民選公職30年以上，榮獲內政部「三等內政專業獎章」。圖／市公所提供

深耕基層、服務公職30年的宜蘭市長陳美玲，榮獲內政部頒給「三等內政專業獎章」，她是有史以來首位獲獎的宜蘭市長。圖／市公所提供
深耕基層、服務公職30年的宜蘭市長陳美玲，榮獲內政部頒給「三等內政專業獎章」，她是有史以來首位獲獎的宜蘭市長。圖／市公所提供

陳美玲 內政部

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