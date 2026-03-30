台東公共自行車場站建置120處 建構綠色運輸網

新竹市長高虹安今到基隆與市長謝國樑交流施政經驗，高說，她非常喜歡基隆的「室內兒童樂園」，新竹推老幼共好、全齡照顧政策，正尋覓合適地點成立親子旗艦館，希望新竹市的小孩子「放電」時，能有更好的地方可以去。

2026-03-30 10:16