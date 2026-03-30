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台東公共自行車場站建置120處 建構綠色運輸網

中央社／ 台東縣30日電

台東縣政府建置公共自行車場站已完成120處，範圍涵蓋台東市區、鹿野、關山、池上、東河與成功，串聯山海城鄉，將強化與台鐵及其他公共運輸工具銜接，提升交通便利性。

台東縣政府今天發布訊息表示，縣內公共自行車推動成果逐步展現，依據統計資料，今年2月騎乘次數達4萬8309次，比去年同期2萬1217次成長約127.7%，年成長幅度超過1倍，顯示公共自行車已逐漸成為縣民日常代步與觀光旅遊的重要交通選項。

觀察熱門場站使用情形，今年2月份台東火車站以2766次居冠，其次為池上大坡池2125次，以及池上火車站1836次，顯示公共自行車在鐵路接駁與行政生活圈皆具穩定需求，山線與市區使用量同步成長，整體運輸效益持續擴大。

台東縣環保局指出，公共自行車系統結合在地交通與觀光發展需求，兼顧日常通勤與旅遊體驗，已有效提升縣內整體交通接駁機能，透過串聯鐵路車站、觀光景點及生活聚落，讓交通服務更貼近民眾使用情境，並呼應台東慢經濟與永續發展的施政方向，逐步建構兼具便利性與環境友善的交通環境。

環保局鼓勵民眾多加利用自行車取代短程汽機車移動，培養低碳出行習慣，共同降低交通碳排放。未來將持續精進公共自行車營運管理與服務品質，並強化與台鐵及其他公共運輸工具的接駁銜接，提升整體交通使用便利性。

觀光景點 環保局 公共運輸

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