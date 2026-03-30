花蓮壽豐特色農作火蔥 農會辦桌入菜呈現原民風

花蓮壽豐鄉阿美族部落有1特色農作物－火蔥，正值收成季，花蓮農改場研究員蹲點3年，不但有效防治病蟲害，還助農民培育出更大顆、更加優質火蔥，農會今天邀廚師設計入菜。

壽豐鄉農會今天舉辦「蔥動味蕾、火蔥饗宴-壽豐原民特色辦桌」行銷記者會，花蓮區農業改良場副場長宣大平、壽豐鄉公所代表等人出席，共同為4月18日登場的大型盛宴揭開序幕。

壽豐鄉農會總幹事黃啟祥表示，火蔥雖不是壽豐獨有，但是壽豐月眉種的味道最好、長得最好，近年來常聽到部落老人家、或是一些原住民朋友說，從外地回到家鄉就是想吃祖傳的味道。

黃啟祥表示，壽豐種植約5公頃，今年收成不錯，一分地約收成500、600公斤，目前農會等通路都可以採購，小農自行販售1台斤可賣500、600元。

他說，透過這次活動，希望能建立民眾對「產地」的認同感，讓大家知道壽豐除了火蔥還有山苦瓜，將於4月18日舉行辦桌活動，邀請「山嵐號」主廚葉志龍設計菜式，詮釋原民辦桌新風貌。

宣大平指出，農友反映有病蟲害，火蔥越種越小，擔心以後種不出來，於是派出研究員去搜集種源，找到一些病毒，透過培養、檢定，做防治，健康的留下來保種，研究人員在月眉蹲點3年，終於慢慢看到成果。

宣大平說，過去曾舉辦2屆火蔥節，也希望能夠跟在地學校、學童結合，舉辦食農教育跟保種，且在學校裡種植火蔥。

火蔥在阿美族語中稱為「kenaw」，其白色鱗莖外表可愛渾圓，有如縮小版的洋蔥，也被形容像玻璃珠，口感類似小洋蔥與蕗蕎綜合體但更為嗆辣，花改場在主產地月眉村設置保種圃，經與部落族人共同努力，火蔥茁壯收成。