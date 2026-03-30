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兒童節遊基隆 海科館、和平島公園12歲以下免費

中央社／ 基隆30日電

兒童節即將到來，位於基隆市的國立海洋科技博物館、和平島地質公園除了推出活動外，4月3日至6日期間，12歲以下孩童享有免費入館、入園，邀請親子走訪基隆。

海科館今天表示，4月3日至6日，包含所屬主題館、潮境智能海洋館、區域探索館、典藏館，12歲以下孩童免費入館，並推出「藍色奇蹟－FUN游海洋城」系列活動。

海科館指出，這次主題活動「海Fun嘉年華」，包含「永續闖關島」環境議題挑戰、「船長市集」在地特色攤位，及利用海廢浮標創作的「海客秀」彩繪DIY。現場同步展出由北台灣孩童畫作拼接的大型共創藝術，還有「大魚的故事」實境解謎與線上語音導覽，打造沉浸式探索體驗。

海科館指出，4月4日兒童節當天，將由吉祥物北火熊率領小八、莫兒及家扶WaWa，舉辦「北火熊親子運動會」，規劃海洋探索挑戰、親子接力任務及海洋守護闖關，讓孩童在遊戲中學習合作。

和平島地質公園表示，4月3日至6日期間，只要出示官方臉書指定貼文，同行的12歲以下孩童免票入園。

園方表示，建議親子早上參加免費導覽，帶領孩子走入和平島地質公園管制區展開地質探險，跟著導覽老師的腳步，聆聽大航海時代故事與岩石知識，下午參加「小島製皂DIY工作坊」，運用天然材料捏出專屬「石小孩」。

園方指出，園內還有幼幼水道、留夏沙灘、星光草原供孩童放電，玩累了可漫步至公園制高點，享受休閒放空的下午茶時間，品嚐外酥內軟的可愛造型雞蛋糕配上絕美海景。

海科館

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