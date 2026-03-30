率團訪基 高虹安：最喜歡兒童室內樂園、特色公車亭

新竹市長高虹安今到基隆與市長謝國樑交流施政經驗，高說，她非常喜歡基隆的「室內兒童樂園」，新竹推老幼共好、全齡照顧政策，正尋覓合適地點成立親子旗艦館，希望新竹市的小孩子「放電」時，能有更好的地方可以去。

高虹安今早率副市長邱臣遠和市府局處首長到基市府拜會，謝國樑對高虹安率團來訪，表達高度的歡迎之意。基市府先安排兩地團隊在市府會議室交流，接著前往七堵室內兒童樂園等地考察，了解運作實況。

高虹安說，謝國樑競選時提出的目標是打造成亞洲最有愛的城市，幾年之後針對孩子的部分，做了相當多的政策。她個人非常喜歡室內兒童樂園這個政策，竹市府朝向老幼共好、全齡照顧政策方向進行中，也正在尋覓合適地點，規畫設立類似室內兒童樂園的親子旗艦館。

高虹安表示，竹市府內部討論親子旗艦館政策時，她想到是不是可以來基市府取經考察，希望親子館打造成像基隆室內兒童樂園這樣的方式，讓新竹市的家庭和爸爸媽媽，帶小孩子「放電」的時候，能有更好的地方可以去。

基隆此行除了前往室內兒童樂園、青少年福利服務中心考察，高虹安說，在基隆可以看到好多公私協力，由民間的企業來認養，非常有特色的公車站，也非常吸引她，因此還要去「熱狗公車站」看一看。

高虹安說，新竹市已經建置78個智慧站牌，同時也在做候車亭大改造。政府的力量有限，民間的力量無窮，希望將基隆的執行案例帶回新竹市後，能夠跟在地企業合作，打造有特色的公車站。

基隆市副市長邱佩琳是基隆特色公車亭的主要推手，高虹安表示，很高興來基隆謝國樑、邱佩琳，就推動市政工作進行交流，希望把基隆好的經驗帶回基隆，讓兩邊的城市共好共贏，「風城」和「雨都」可以一起變得更好。