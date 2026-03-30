花蓮山海觀大樓 耐震補強工程敲定

花蓮四○三強震將滿兩周年，吉安鄉「山海觀」大樓災後耐震補強工程有進展，歷經三次流標，終於有廠商願意施作，日前已完成簽約，每戶平均負擔六十萬元，有望在一個月後開工。大樓管委會另申請「都市更新整建維護計畫」，讓大樓修繕更完善。

山海觀大樓在四○三震後建物受損，外牆龜裂被貼紅單，兩棟十五層樓、一百一十八戶全數遷出，住戶不願放棄家園，推動耐震補強工程，招標卻一波三折。

山海觀大樓管委會副主委李國隆表示，去年五月工程預算核定後，七月、九月公告招標都流標，十一月好不容易有廠商願意做，住戶認為應照工程進度付款，與廠商未達共識再次流標，如今終於有營造廠商來做，已在三月二十七日簽約。

住戶希望四月底、五月初能開工，估算工程總金額為七千四百五十五萬元，政府補助四千五百萬元，近三千萬要由住戶承擔，平均一戶約六十萬元。李國隆說，這筆錢對住戶而言負擔沉重，「但為了回家還是願意掏錢」。

整棟大樓除震損，還有部分小地方要修繕如磁磚拉皮、頂樓防水與環境綠美化等，管委會申請國土署「都市更新整建維護事業計畫」，尚未核定通過，希望能與耐震補強工程同步推進。