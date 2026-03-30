快訊

台大醫院CT檢查爆滿！恐是放射師不足所致 最新預招僅募到「個位數」

花蓮山海觀大樓 耐震補強工程敲定

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

花蓮四○三強震將滿兩周年，吉安鄉「山海觀」大樓災後耐震補強工程有進展，歷經三次流標，終於有廠商願意施作，日前已完成簽約，每戶平均負擔六十萬元，有望在一個月後開工。大樓管委會另申請「都市更新整建維護計畫」，讓大樓修繕更完善。

山海觀大樓在四○三震後建物受損，外牆龜裂被貼紅單，兩棟十五層樓、一百一十八戶全數遷出，住戶不願放棄家園，推動耐震補強工程，招標卻一波三折。

山海觀大樓管委會副主委李國隆表示，去年五月工程預算核定後，七月、九月公告招標都流標，十一月好不容易有廠商願意做，住戶認為應照工程進度付款，與廠商未達共識再次流標，如今終於有營造廠商來做，已在三月二十七日簽約。

住戶希望四月底、五月初能開工，估算工程總金額為七千四百五十五萬元，政府補助四千五百萬元，近三千萬要由住戶承擔，平均一戶約六十萬元。李國隆說，這筆錢對住戶而言負擔沉重，「但為了回家還是願意掏錢」。

整棟大樓除震損，還有部分小地方要修繕如磁磚拉皮、頂樓防水與環境綠美化等，管委會申請國土署「都市更新整建維護事業計畫」，尚未核定通過，希望能與耐震補強工程同步推進。

花蓮 住戶 大樓 地震

延伸閱讀

花蓮危樓「山海觀」耐震補強工程敲定 估2年完工

北市六至七樓集合住宅公安申報 不到3成

桃捷綠線延伸中壢頻流標 議員促檢討

拒強制拆遷！高雄大寮眷戶喊「與房共存亡」 市府：依法行政

相關新聞

花蓮山海觀大樓 耐震補強工程敲定

花蓮四○三強震將滿兩周年，吉安鄉「山海觀」大樓災後耐震補強工程有進展，歷經三次流標，終於有廠商願意施作，日前已完成簽約，每戶平均負擔六十萬元，有望在一個月後開工。大樓管委會另申請「都市更新整建維護計畫」，讓大樓修繕更完善。

台東關山鎮住宿式長照機構今動工 明年完工照顧縱谷地區長輩

配合長照3.0推動「健康老化、在地安老、安寧善終」精神，台東縣府向衛生福利部爭取經費在關山鎮興建住宿式長照機構，共容納99床，今天衛生福利部次長呂建德會同縣長饒慶鈴及關山鎮長彭成豐等人為工程動土，預計明年年中完工，服務縱谷地區長輩。

基隆開辦工作坊 盼助第一線長照人員讓被照顧者恢復日常生活能力

基隆市長期照顧服務管理所今天開辦「社區式長照機構復能服務工作坊」，希望透過理論講授與實務操作並重的課程設計，讓基隆的專業服務人員及社區式長照機構人員，更能在日常照顧服務中，落實「復能理念」。

守護傳統領域！宜蘭大同鄉首宗村長罷免案4/25投票 礦場開發掀風暴

宜蘭大同鄉首宗村長罷免案！現任崙埤村長吳秉宗在礦場開發案中，遭指控無視部落民意、護航業者，罷免行動小組昨晚舉辦說明會，呼籲族人4月25日投下同意罷免票，捍衛400公頃泰雅族傳統領域；吳秉宗今天駁斥，這次罷免案是先前村長選舉留下的「選舉恩怨」，有心人士挾怨報復。

等了2年！花蓮山海觀大樓補強工程最快1個月開工 每戶平均負擔60萬

花蓮403強震將屆滿2周年，吉安鄉「山海觀」大樓災後耐震補強工程有實際進展，歷經3次流標後，有廠商願意施作，日前已完成簽約，每戶平均負擔60萬元，有望在約1個月後開工。大樓管委會另申請「都市更新整建維護計畫」，盼將大樓修繕更完善。

宜蘭市童樂會人潮爆棚 今下午還有精彩演出YOYO哥姐壓軸帶動唱

宜蘭最好玩的兒童節在運動公園，宜蘭市童樂會安排大型氣墊、球池免費玩，還請到紙風車劇團演出，昨天吸引上萬人，家長期待詢問今天還有嗎？市公所表示，活動「奇幻樂園大冒險」主題，今天下午在舞台現場還有小丑奇幻樂園、童話音樂饗宴等演出，最後由東森YOYO的哥哥姐姐與小朋友帶動唱跳。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。