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台東關山鎮住宿式長照機構今動工 明年完工照顧縱谷地區長輩

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
關山鎮住宿式長照機構坐落在隆興段土地，今天動工後，預計明年年中可完工。圖／台東縣府提供
關山鎮住宿式長照機構坐落在隆興段土地，今天動工後，預計明年年中可完工。圖／台東縣府提供

配合長照3.0推動「健康老化、在地安老、安寧善終」精神，台東縣府向衛生福利部爭取經費在關山鎮興建住宿式長照機構，共容納99床，今天衛生福利部次長呂建德會同縣長饒慶鈴及關山鎮長彭成豐等人為工程動土，預計明年年中完工，服務縱谷地區長輩

台東住宿型機構多集中於市區，縣府向衛福部爭取2億4520萬餘元補助款，另自籌5116萬元，共花費3億餘元，選在關山鎮隆興段新建2棟地上兩層的住宿式長期照顧機構。

縣長饒慶鈴說，台東縣老年人口超過20％、邁入超高齡社會，「老老照顧」及「雙老照顧」是常見的家庭現況，長照服務是最迫切的民生需求；池上、成功、延平、太麻里等多元照顧中心已啟用，另攜手國有財產署、東基醫療財團法人推動太平榮家轉型樂齡健康長照園區，目前第一期工程進行中。

衛生局進一步說明，關山鎮住宿式長照機構未來將委託專業團隊管理，將有醫師定期訪視，以及復健師、營養師、藥師、社工師、護理人員等專業人員提供相關服務，預計明年年中可完工，期盼帶給縱谷線民眾更優質照顧服務，有效延緩長輩失能等級。

台東縣府向衛生福利部爭取經費在關山鎮興建住宿式長照機構，總經費3億餘元，今天正式動工。圖／台東縣府提供
台東縣府向衛生福利部爭取經費在關山鎮興建住宿式長照機構，總經費3億餘元，今天正式動工。圖／台東縣府提供

老年人口 長輩 衛生局

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