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基隆開辦工作坊 盼助第一線長照人員讓被照顧者恢復日常生活能力

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市今天開辦社區式長照機構復能服務工作坊，希望讓專業服務人員及社區式長照機構人員，更能在日常照顧服務中落實「復能理念」。圖／基隆市衛生局提供
基隆市今天開辦社區式長照機構復能服務工作坊，希望讓專業服務人員及社區式長照機構人員，更能在日常照顧服務中落實「復能理念」。圖／基隆市衛生局提供

基隆市長期照顧服務管理所今天開辦「社區式長照機構復能服務工作坊」，希望透過理論講授與實務操作並重的課程設計，讓基隆的專業服務人員及社區式長照機構人員，更能在日常照顧服務中，落實「復能理念」。

衛生局表禦，工作坊以提升長者自我照顧能力與生活功能為核心，整合護理、物理治療、職能治療、語言治療、營養及心理等跨專業團隊資源，由專業人員進行整體評估與目標設定，並由機構照顧服務人員於日常照顧過程執行復能訓練，逐步建立在地化且可持續推動之復能服務模式。

長照復能是指以「生活」為中心的專業訓練，目標是「讓失能者能自己做」，在熟悉的生活空間恢復走路、吃飯、洗澡等日常功能，減少對照顧者的依賴。

衛生局表示，工作坊課程內容聚焦復能理念轉化、照顧模式設計及個別化目標，結合案例解析，並透過分組模擬演練，帶領學員實際操作失能或失智個案之復能訓練設計，強化第一線人員於日常照顧情境中落實復能的能力。

課程中也指導學員運用目標達成量表（GAS）及相關評估工具，進行持續追蹤與滾動修正復能目標與策略，讓每位長者都能獲得更精準且個別化的服務，進一步提升生活品質與自我照顧能力。

衛生局長張賢政說，復能服務是長照體系重要核心之一，透過強化第一線人員的實務能力，有助於社區式長照機構逐步建立復能導入機制，讓照顧服務從「協助完成」轉向「能力促進」。不僅有助延緩失能，也能減輕家庭照顧負擔，讓長者在熟悉的社區中更有尊嚴地安心生活。

基隆市今天開辦社區式長照機構復能服務工作坊，希望讓專業服務人員及社區式長照機構人員，更能在日常照顧服務中落實「復能理念」。圖／基隆市衛生局提供
基隆市今天開辦社區式長照機構復能服務工作坊，希望讓專業服務人員及社區式長照機構人員，更能在日常照顧服務中落實「復能理念」。圖／基隆市衛生局提供

基隆市今天開辦社區式長照機構復能服務工作坊，希望讓專業服務人員及社區式長照機構人員，更能在日常照顧服務中落實「復能理念」。圖／基隆市衛生局提供
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基隆市今天開辦社區式長照機構復能服務工作坊，希望讓專業服務人員及社區式長照機構人員，更能在日常照顧服務中落實「復能理念」。圖／基隆市衛生局提供
基隆市今天開辦社區式長照機構復能服務工作坊，希望讓專業服務人員及社區式長照機構人員，更能在日常照顧服務中落實「復能理念」。圖／基隆市衛生局提供

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基隆市今天開辦社區式長照機構復能服務工作坊，希望讓專業服務人員及社區式長照機構人員，更能在日常照顧服務中落實「復能理念」。圖／基隆市衛生局提供

基隆市今天開辦社區式長照機構復能服務工作坊，希望讓專業服務人員及社區式長照機構人員，更能在日常照顧服務中落實「復能理念」。圖／基隆市衛生局提供
基隆市今天開辦社區式長照機構復能服務工作坊，希望讓專業服務人員及社區式長照機構人員，更能在日常照顧服務中落實「復能理念」。圖／基隆市衛生局提供

基隆市今天開辦社區式長照機構復能服務工作坊，希望讓專業服務人員及社區式長照機構人員，更能在日常照顧服務中落實「復能理念」。圖／基隆市衛生局提供
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基隆 衛生局 長照

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