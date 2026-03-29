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基隆空屋率高 童子瑋提四方向邀青年返鄉 將空白空間變彩色生活

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長參選人童子瑋在青年節提出活化空屋四大方向，邀請青年朋友回鄉築夢。圖為童在27日接見今年社會優秀青年代表。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市長參選人童子瑋在青年節提出活化空屋四大方向，邀請青年朋友回鄉築夢。圖為童在27日接見今年社會優秀青年代表。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

今天是「329 青年節」，基隆市長參選人童子瑋說，基隆有全國最高的空屋率，他提出活化空屋四大方向，邀請青年朋友回鄉築夢。他會大力補助閒置空屋活化與創業，如果能將「空白空間」化為「彩色生活」，基隆才能讓年輕人感到更多活力。

童子瑋說，基隆有很多人讀書、娛樂或工作，都經常需要往返台北。基隆相較之下沒有看起來那樣「先進」，有那麼多完整的規畫。他和許多青年朋友都有共同的感覺，基隆其實是一個「還沒完成的城市」，還有許多需要補足的地方，必須讓青年進來書寫自己的版本。

童子瑋表示，基隆有全國最高的空屋率，未來他會大力補助閒置空屋活化與創業，發展四大方向包含利用老屋與空間，降低創業成本；改善小型創業支持與租金環境；串聯文化與觀光，不只是亮點和打卡；支持夜間經濟、培養生活感。

童子瑋認為，這幾年很多年輕人回到基隆開店、做品牌、經營空間、從事文化活動，其實都在一起用時間跟行動回答一個問題：「我們能在這塊未完成的畫布上留下什麼？」

童子瑋表示，對他來說，所謂「重視青年」的想法，比起單純的聽跟做，更需要「讓青年一起作畫、共同築夢」，如果可以補足城市的空白，青年在基隆生活才會更精彩。

基隆市長參選人童子瑋在青年節提出活化空屋四大方向，邀請青年朋友回鄉築夢。圖為童在27日接見今年社會優秀青年代表。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市長參選人童子瑋在青年節提出活化空屋四大方向，邀請青年朋友回鄉築夢。圖為童在27日接見今年社會優秀青年代表。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

基隆市長參選人童子瑋在青年節提出活化空屋四大方向，邀請青年朋友回鄉築夢。圖為童在27日接見今年社會優秀青年代表。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市長參選人童子瑋在青年節提出活化空屋四大方向，邀請青年朋友回鄉築夢。圖為童在27日接見今年社會優秀青年代表。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

基隆市長參選人童子瑋在青年節提出活化空屋四大方向，邀請青年朋友回鄉築夢。圖為童在27日接見今年社會優秀青年代表。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供
基隆市長參選人童子瑋在青年節提出活化空屋四大方向，邀請青年朋友回鄉築夢。圖為童在27日接見今年社會優秀青年代表。圖／童子瑋進步基隆辦公室提供

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