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花蓮危樓「山海觀」耐震補強工程敲定 估2年完工

中央社／ 花蓮29日電

0403強震至今將滿2年，被列為危樓的花蓮「山海觀」大樓日前完成耐震補強工程簽約，總金額7455萬元，住戶另申請「都市更新整建維護計畫」，包括外牆、防水等盼也能2年完工。

位於花蓮縣吉安鄉的「山海觀」大樓，2棟16層樓因0403強震造成結構受損，118戶住戶全數遷出至今。大樓管理委員會主委滕愛文、副主委李國隆與營造公司完成耐震補強工程簽約儀式，昨天辦理「都市更新整建維護事業計畫公聽會」，鄉長游淑貞、鄉民代表、村長、縣府官員、營造商、建築師及百名屋主出席。

李國隆今天告訴中央社記者，地震發生後當年7月全體住戶都同意採耐震補強方式，希望能回到安全、安心的家。此項計畫在民國114年5月8日順利通過財團法人國家實驗研究院嚴格的結構審查核准辦理，獲准補助工程經費為新台幣3000萬元，但3次招標都流標。

去年10月經國土署修正後，補助提升至4500萬元，總金額7455萬元，終於有廠商投標得標，也大幅減輕住戶重建家園的經濟負擔。李國隆說，扣除政府補助，每戶還須負擔30萬元。

由於大樓外牆龜裂、磁磚脫落、屋頂漏水等狀況，因此另外申請「都市更新整建維護計畫」，目前還在走流程；此部分每戶平均還須負擔30萬元，2項共60萬元。

李國隆指出，地震至今快2年，住戶有租屋、依親、申請慈濟援建的「大愛福利社區大樓」，如今終於「回家」之路一步步接近，因涉及路權及行政申請期程，最快可望在4月底5月初開工，預計2年完工，希望「都市更新整建維護計畫」也能趕上一起完工。

游淑貞表示，與公所團隊及協勤民力全程陪伴山海觀大樓受災戶，走過災後恢復家園的每一步路，住戶心路歷程感同身受。經多次與各單位奔走溝通，內政部放寬補助限制，終於讓山海觀大樓獲得較高額度的支持，後續將持續協助大樓整建過程中各項需求，及鄉親權益的保障維護。

住戶 游淑貞

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