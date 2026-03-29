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守護傳統領域！宜蘭大同鄉首宗村長罷免案4/25投票 礦場開發掀風暴

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
大同鄉崙埤村長吳秉宗在礦場開發案中，遭指控無視部落民意、護航業者，罷免行動小組昨晚舉辦說明會，呼籲族人4月25日投下同意罷免，捍衛族人傳統領域；吳秉宗駁斥，這次罷免案是先前村長選舉留下的選舉恩怨，有人挾怨報復。圖／罷免行動小組提供
大同鄉崙埤村長吳秉宗在礦場開發案中，遭指控無視部落民意、護航業者，罷免行動小組昨晚舉辦說明會，呼籲族人4月25日投下同意罷免，捍衛族人傳統領域；吳秉宗駁斥，這次罷免案是先前村長選舉留下的選舉恩怨，有人挾怨報復。圖／罷免行動小組提供

宜蘭大同鄉首宗村長罷免案！現任崙埤村長吳秉宗在礦場開發案中，遭指控無視部落民意、護航業者，罷免行動小組昨晚舉辦說明會，呼籲族人4月25日投下同意罷免票，捍衛400公頃泰雅族傳統領域；吳秉宗今天駁斥，這次罷免案是先前村長選舉留下的「選舉恩怨」，有心人士挾怨報復。

罷免起源於於東峻礦場開發案，發起人認為，業者在崙埤村傳統領域開採礦石，吳秉宗對反對聲浪視若無睹，以行政中立為名行護航之實，因此發動罷免。罷免行動小組指出，東峻礦場開發案可能影響400公頃傳統領域，崙埤部落反對開發，保護後代子孫免受環境浩劫。

罷免案領銜人雅威·米尚與副領銜人賴良成指出，部落目前正面臨東峻礦場、永合研礦場及陸砂專區的開發威脅。部落強調，這片山林不僅是重要的水資源區，更是族人生存根基，若任由東峻礦場開採恐引發「骨牌效應」，讓後續多個礦場接連進駐，部落永無寧日。

「土地若失去了，我們就再也不是泰雅族人了！」多位歷任村長現身力挺罷免，回顧過去全村團結阻擋礦場的歷史，強調這是一場為了子孫後代的「生存抗爭」，非單純的選舉恩怨。

罷免小組列3大罪狀指控村長「行政不中立」，包括蔑視民意： 崙埤部落已兩度召開會議，達成堅決反對的共識，村長卻拒絕幫主流民意發聲。護航業者： 村長以「行政中立」為名，私下卻為業者拍攝宣傳影片，踐踏部落集體意志。淡化危機： 村長宣稱礦場位於鄰近的中華村，試圖淡化對傳統領域衝擊。

針對「鄰村同意」說法，員山鄉中華村長陳明華當場闢謠，她出示紀錄表示，中華村早以78票比1票的壓倒性比例拒絕開發，更回絕每年50萬元的捐贈金。她強調，中華村是深溝淨水場的水源頭，「山頭絕對不能動」，否則將威脅大眾用水與台7省道安全。

面對指控，被罷免人吳秉宗於今天嚴正回應，開發案必須依照「原住民基本法」辦理諮商說明會，是否同意應由民意決定，自己絕無護航，此次罷免案是「選舉恩怨」，有心人士挾怨報復，相信選民會做出正確抉擇。

大同鄉有史以來首宗村長罷免案，引發關注。據統計，崙埤村選舉人數628人，投票結果若「同意票多於不同意票」，且同意票達選舉人總數四分之一、即157票門檻，罷免案即告通過，罷免小組呼籲族人攜帶證件投下捍衛家園的一票。

大同鄉崙埤村長吳秉宗在礦場開發案中，遭指控無視部落民意、護航業者，罷免行動小組昨晚舉辦說明會，呼籲族人4月25日投下同意罷免，捍衛族人傳統領域。圖／罷免行動小組提供
大同鄉崙埤村長吳秉宗在礦場開發案中，遭指控無視部落民意、護航業者，罷免行動小組昨晚舉辦說明會，呼籲族人4月25日投下同意罷免，捍衛族人傳統領域。圖／罷免行動小組提供

罷免村長說明會前排由左而右，前村長賴成財、中華村村長陳明華、副領銜人賴良成、崙埤部落主席張志文、領銜人雅威米尚、前村長張春治、前村長卡文米內等人，呼籲投下同意罷免票。圖／罷免行動小組提供
罷免村長說明會前排由左而右，前村長賴成財、中華村村長陳明華、副領銜人賴良成、崙埤部落主席張志文、領銜人雅威米尚、前村長張春治、前村長卡文米內等人，呼籲投下同意罷免票。圖／罷免行動小組提供

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