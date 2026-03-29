等了2年！花蓮山海觀大樓補強工程最快1個月開工 每戶平均負擔60萬

花蓮403強震將屆滿2周年，吉安鄉「山海觀」大樓災後耐震補強工程有實際進展，歷經3次流標後，有廠商願意施作，日前已完成簽約，每戶平均負擔60萬元，有望在約1個月後開工。大樓管委會另申請「都市更新整建維護計畫」，盼將大樓修繕更完善。

403震災後，大批建物受損，山海觀大樓因外牆龜裂被貼上紅單，兩棟15層樓、118戶住戶已全數遷出，住戶們不願放棄家園，決定推動耐震補強工程，不過招標卻一波三折。

山海觀大樓副主委李國隆表示，去年5年工程預算核定後，分別在7月、9月招標卻流標，11月好不容易有廠商願意做，住戶們認為應按照工程進度付款，但廠商把包含預付款、簽約金、材料費等都算進來，雙方未達成共識，只能再次流標，後來有營造廠商來做，已於3月27日簽約。

李國隆指出，目前要先看各項耐震補強施工、路權及行政申請期程，住戶們希望在4月底5月初就能開工，會再擇期辦理開工典禮。他估算工程總金額7455萬元，政府補助4500萬元，近3000萬元要由住戶承擔，平均下來一戶要負擔約60萬元，雖然對大家來說負擔沈重，「但為了回家還是願意付錢」。

他說，由於整棟大樓除了震損外，還有部分小地方要修繕，像是磁磚拉皮、頂樓防水與環境綠美化等，因此申請國土署「都市更新整建維護事業計畫」，昨天召開公聽會，不過還沒有核定通過，希望能與耐震補強工程同時進行。

鄉長游淑貞表示，強震發生至今近兩年，與公所團隊及警消協勤民力全程陪伴山海觀大樓受災戶、走過災後恢復家園的每一步路，住戶心路歷程感同身受。經多次與各單位奔走溝通，內政部放寬補助限制，終於讓山海觀獲得較高額度的支持，後續將持續協助大樓整建過程中各項需求協助，維護鄉親權益。