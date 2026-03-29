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宜蘭市童樂會人潮爆棚 今下午還有精彩演出YOYO哥姐壓軸帶動唱
宜蘭最好玩的兒童節在運動公園，宜蘭市童樂會安排大型氣墊、球池免費玩，還請到紙風車劇團演出，昨天吸引上萬人，家長期待詢問今天還有嗎？市公所表示，活動「奇幻樂園大冒險」主題，今天下午在舞台現場還有小丑奇幻樂園、童話音樂饗宴等演出，最後由東森YOYO的哥哥姐姐與小朋友帶動唱跳。
宜蘭市公所把往年1天兒童節活動，延長為兩天，宜蘭縣運動公園廣場設置「動物派對」與「海洋世界」主題式巨型氣墊童趣樂園，童話故事遊戲區的小火車、旋轉杯與旋轉木馬都吸引排隊人潮，體育館裡專為4歲以下幼童打造的分齡親子遊戲區溜滑梯、積木，小朋友在大球池玩到捨不得離開，還有親子手作區，戶外可愛動物區寓教於樂。
首日壓軸是由紙風車劇團帶來的「巫頂環遊世界」演出，人潮多到爆棚，市長陳美玲到場與小朋友同樂，這場活動同時也帶進市集買氣，有些商家不到下午4時就把美食賣光光。
市公所表示，今天有怪獸歷險記，中午11時50至12時50分是童話音樂饗宴，下午依序有小丑奇幻樂園、流浪先生、鈴趣飛揚、童話音樂饗宴，東森YOYO於下午3時30分至4時30分登場。
宜蘭市長陳美玲表示，小朋友的成長只有一次，所有孩童都是家長的心肝寶貝，在兒童節這個屬於兒童的日子，希望家長跟孩子們能在每年最期待的宜蘭童樂會，玩得安全又盡興，留下難忘親子回憶，培養親情有愛的人格成長。
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