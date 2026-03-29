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基隆中興國小濕滑 家長骨折提國賠

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導

基隆市中興國小十日下午下雨，一名家長到校接孩子放學，行經通往教室的操場因地面濕滑重摔，造成左腳踝骨關節骨折，家長質疑校園安全提出國家賠償。

市府說，針對地坪設計或排水設施等將請第三方公正單位鑑定，並研議改善措施，降低雨天地面濕滑風險。

受傷家長說，地面除積水外，還有不少很厚重的青苔如同「陷阱」，當天也有學生不慎跌倒，凸顯缺失早就存在，並非單純的意外，因而提出國家賠償。

教育處副處長楊永芬與中興國小校長鄭兆彬及家長會探視家長並到現場進行勘查，了解實際環境狀況。

教育處表示，中興國小校舍地坪保固去年期限屆滿，三月上旬連日下雨，地面濕滑造成家長滑倒，學校已全面完成校園地面清洗。

楊永芬說，針對地坪設計或排水設施等將再邀請第三方公正單位進行鑑定，並且研議改善措施，以降低雨天地面濕滑風險。

教育處說，考量基隆市長期多雨、環境潮濕，部分區域確實較易產生青苔及積水情形，基隆市部分學校操場已改用瀝青材質，並添購高壓清洗機隨時進行地面清洗。

市府已編列相關預算協助各校修繕或維護，學校可依實際需求檢視提出。

另外針對這次受傷家長的醫療及補償部分，學校已投保公共意外責任保險，後續將協助爭取理賠事宜。

基隆

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