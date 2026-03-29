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綠推韓瑩角逐宜蘭市 藍陳美玲：兢兢業業

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭報導

民進黨推出發言人韓瑩參選宜蘭市長，對戰國民黨尋求連任的現任市長陳美玲。陳美玲昨表示，選舉一定有對手，自己就是兢兢業業做好當下工作，帶領宜蘭市繼續前進；韓瑩坦言，責任重大，會謹慎努力面對選戰。

宜蘭市是縣治所在地，屬於文教區，市民約九萬五千人，選民結構藍略大於綠，歷任市長幾乎都出自藍營，近幾屆民進黨只有江聰淵成功當選並連任。

陳美玲曾任七屆市民代表，基層實力深厚，四年前轉換跑道以二萬五百餘票，百分之四十五得票率，成為宜蘭市第一位女市長。

地方人士觀察，韓瑩雖然是宜蘭女兒，但在地經營不如已深耕超過卅年的陳美玲，加上宜蘭市藍大於綠結構，恐怕會有一番苦戰，但她擁有年輕、高學歷的優勢，也有機會吸引到年輕族群選票，為選戰加分。

韓瑩前晚接受徵召後，昨早立即與黨籍縣長參選人林國漳合體參與活動。她說，對手是尋求連任的市長，很多人都說是不可能的任務，但她相信自己有國際外交長才和經濟專業，可提供市民不一樣選擇。

陳美玲昨表示，自己就任市長三年多，腳踏實地做每一件事，市政成績有目共睹，無論建設、觀光、文化、教育，都讓市民很有感。年底選戰一定會有對手，就是兢兢業業做好當下工作，帶領宜蘭市繼續前進、繼續進步。

林國漳 江聰淵 宜蘭

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