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基隆嶼、潮境保育區4月1日同步開放 300人淨灘清「台灣龍珠」

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府今天發起「基隆嶼百人淨灘活動」，逾300名海洋志工及民眾搶先登島淨灘，一上午清出811公斤海廢、近萬個寶特瓶。圖／市府產發處提供
基隆市政府今天發起「基隆嶼百人淨灘活動」，逾300名海洋志工及民眾搶先登島淨灘，一上午清出811公斤海廢、近萬個寶特瓶。圖／市府產發處提供

歷經5個月的封島與棲地休養，基隆嶼及潮境保育區4月1日重新開放，即日起受理預約登記。基隆市政府今天發起「基隆嶼百人淨灘活動」，逾300名海洋志工及民眾搶先登島淨灘，一上午清出811公斤海廢、近萬個寶特瓶。

基隆嶼有著「台灣龍珠」的美譽，為一座獨特的海上火山，島上擁有逾140種植物，包含季節限定的海桐、鐵炮百合及金花石蒜。

市府產發處長蔡馥嚀表示，今年基隆嶼與潮境保育區開放期為4月1日起至10月31日。基隆嶼每日限額為1200名人次，行程包含登島、繞島及登頂等多元選擇；潮境保育區則持續採取預約登記入園制，水域平日限200人、假日400人，以維護海洋生態及遊憩品質。

淨灘由蔡馥嚀率領市府員工、基隆青年諮詢委員、基隆海洋青年志工、基隆社區大學、國立台灣海洋大學、基隆市戶外教育及海洋教育中心、國立海洋科技博物館及熱情民眾等共300人參與。

今天有雨，民眾不減熱情，志工穿梭礁岩間，一上午共清理出811公斤的海洋廢棄物，並撿拾出多達9441個寶特瓶。透過親身參與，民眾深刻體會到秘境正受到海廢的威脅，藉此呼籲大眾從日常生活中落實減塑，一同守護海洋的美麗。

蔡馥嚀說，後續市府將繼續推廣各式海洋活動，邀請民眾親近大海之餘，也一同投入海洋保育的行動。市府也提醒，目前基隆嶼燈塔與觀景平台前方步道尚在整修中，登山步道僅開放至「青蛙岩」。欲規畫行程的民眾，請逕洽市府核准船家，或至「基隆嶼登島預約平台」查詢；潮境保育區預約則請至基隆市海洋保護區官方網站辦理。

基隆市政府今天發起「基隆嶼百人淨灘活動」，逾300名海洋志工及民眾搶先登島淨灘，一上午清出811公斤海廢、近萬個寶特瓶。圖／市府產發處提供
基隆市政府今天發起「基隆嶼百人淨灘活動」，逾300名海洋志工及民眾搶先登島淨灘，一上午清出811公斤海廢、近萬個寶特瓶。圖／市府產發處提供

基隆市政府今天發起「基隆嶼百人淨灘活動」，逾300名海洋志工及民眾搶先登島淨灘，一上午清出811公斤海廢、近萬個寶特瓶。圖／市府產發處提供
基隆市政府今天發起「基隆嶼百人淨灘活動」，逾300名海洋志工及民眾搶先登島淨灘，一上午清出811公斤海廢、近萬個寶特瓶。圖／市府產發處提供

基隆市政府今天發起「基隆嶼百人淨灘活動」，逾300名海洋志工及民眾搶先登島淨灘，一上午清出811公斤海廢、近萬個寶特瓶。圖／市府產發處提供
基隆市政府今天發起「基隆嶼百人淨灘活動」，逾300名海洋志工及民眾搶先登島淨灘，一上午清出811公斤海廢、近萬個寶特瓶。圖／市府產發處提供

基隆市政府今天發起「基隆嶼百人淨灘活動」，逾300名海洋志工及民眾搶先登島淨灘，一上午清出811公斤海廢、近萬個寶特瓶。圖／市府產發處提供
基隆市政府今天發起「基隆嶼百人淨灘活動」，逾300名海洋志工及民眾搶先登島淨灘，一上午清出811公斤海廢、近萬個寶特瓶。圖／市府產發處提供

基隆市政府今天發起「基隆嶼百人淨灘活動」，逾300名海洋志工及民眾搶先登島淨灘，一上午清出811公斤海廢、近萬個寶特瓶。圖／市府產發處提供
基隆市政府今天發起「基隆嶼百人淨灘活動」，逾300名海洋志工及民眾搶先登島淨灘，一上午清出811公斤海廢、近萬個寶特瓶。圖／市府產發處提供

基隆嶼 社區大學 海洋大學

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