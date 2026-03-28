基隆東信路長者走斑馬線被撞飛 市府：持續檢討改善交通措施

基隆市信義區一名八旬長者日前在東信路與東光路口走斑馬線被撞飛，雖有斑馬線，但因東光路下坡路段車速快，造成民眾都很擔心。市府交通處表示，將持續檢討改善相關交通措施，包括管理號誌增設，步行動線檢討，以提升該路段之交通安全。

有民眾在社群反映，東光路是下坡路段，車速真的超快，80多歲長者走斑馬線被撞飛，路口的紅綠燈只是預告號誌不是真的紅綠燈，帶小孩走斑馬線好幾次都差點被撞，一場意外讓家人都陷入焦慮 ，希望相關單位改善。

市府交通處表示，民眾反映東光路下坡方向，與東信路55巷口有安全隱憂一事，因東信路為主要道路，道路兩側巷弄眾多，平日車流量大，為確保民眾穿越道路安全，已增設綠底行穿線、當心行人及減速慢行以及多巷路段減速慢行標誌牌面，提醒駕駛人禮讓行人。

交通處說，後續將持續檢討改善相關交通措施，包括管理號誌增設，步行動線檢討，以提升該路段之交通安全。基隆市政府對於任何可能威脅到長者與孩童安全的道路節點。市府以最嚴肅的態度面對並積極改善，也呼籲駕駛人，行經下坡路段及斑馬線前請務必減速慢行、禮讓行人，共同營造安全的用路環境。