快訊

伊朗宣稱成功襲擊！美軍支援艦在阿曼外海遭鎖定 傷亡不明

國民黨新竹縣長初選揭曉！民調領先、黨員投票落後 徐欣瑩勝出當場落淚

顏慧欣生前疑遭職場霸凌 錯誤歸咎派系鬥爭？經濟部發聲了

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆東信路長者走斑馬線被撞飛 市府：持續檢討改善交通措施

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆東信路長者走斑馬線被撞飛，市府：持續檢討改善交通措施。記者游明煌／翻攝
基隆東信路長者走斑馬線被撞飛，市府：持續檢討改善交通措施。記者游明煌／翻攝

基隆市信義區一名八旬長者日前在東信路與東光路口走斑馬線被撞飛，雖有斑馬線，但因東光路下坡路段車速快，造成民眾都很擔心。市府交通處表示，將持續檢討改善相關交通措施，包括管理號誌增設，步行動線檢討，以提升該路段之交通安全

有民眾在社群反映，東光路是下坡路段，車速真的超快，80多歲長者走斑馬線被撞飛，路口的紅綠燈只是預告號誌不是真的紅綠燈，帶小孩走斑馬線好幾次都差點被撞，一場意外讓家人都陷入焦慮 ，希望相關單位改善。

市府交通處表示，民眾反映東光路下坡方向，與東信路55巷口有安全隱憂一事，因東信路為主要道路，道路兩側巷弄眾多，平日車流量大，為確保民眾穿越道路安全，已增設綠底行穿線、當心行人及減速慢行以及多巷路段減速慢行標誌牌面，提醒駕駛人禮讓行人。

交通處說，後續將持續檢討改善相關交通措施，包括管理號誌增設，步行動線檢討，以提升該路段之交通安全。基隆市政府對於任何可能威脅到長者與孩童安全的道路節點。市府以最嚴肅的態度面對並積極改善，也呼籲駕駛人，行經下坡路段及斑馬線前請務必減速慢行、禮讓行人，共同營造安全的用路環境。

交通安全 斑馬線

延伸閱讀

觀察站／守古蹟圓環 也要顧交通安全

台南古蹟東門城圓環成事故熱點 市府將大改造、優化動線

基隆崁仔頂交通亂 科技執法惹民怨

改善道安 闖紅燈累犯需講習 違者最重吊照

相關新聞

基隆嶼、潮境保育區4月1日同步開放 300人淨灘清「台灣龍珠」

歷經5個月的封島與棲地休養，基隆嶼及潮境保育區4月1日重新開放，即日起受理預約登記。基隆市政府今天發起「基隆嶼百人淨灘活動」，逾300名海洋志工及民眾搶先登島淨灘，一上午清出811公斤海廢、近萬個寶特瓶。

基隆東信路長者走斑馬線被撞飛 市府：持續檢討改善交通措施

基隆市信義區一名八旬長者日前在東信路與東光路口走斑馬線被撞飛，雖有斑馬線，但因東光路下坡路段車速快，造成民眾都很擔心。市府交通處表示，將持續檢討改善相關交通措施，包括管理號誌增設，步行動線檢討，以提升該路段之交通安全。

宜蘭親子活動多 綠博開跑、宜蘭市童樂會連兩天嗨翻運動公園

宜蘭綠色博覽會今天在蘇澳武荖坑風景區開幕，44天活動期間，有18座永續展區及多種趣味的體能遊戲，縣民、校外教學票價100元，4月20日至26日新北周，新北市民持身分證件比照縣民優惠。宜蘭市公所歡慶兒童節舉辦「宜蘭童樂會」，今天吸引超過6000人湧入宜蘭運動公園，明天還有一天。

全國新住民齊聚基隆健行嘉年華 謝國樑、童子瑋同聲挺全民運動

全國新住民健走暨嘉年華活動今天在基隆市國門廣場登場，基隆市長謝國樑、議長童子瑋都到場，支持全民運動，基隆日前獲「運動I 台灣計畫」特優縣市，運動部全民運動署長房瑞文到場，鼓勵強身健體的民眾，現場來自全國各縣市逾3000名新住民參加，展現多元族群的健康活力。

一下飛機找不到人問！台東機場旅服中心變空殼？縣府回應了

台東航空站作為重要觀光門面之一，過去設置「旅遊服務中心」提供旅客諮詢服務，不過近日卻有遊客發現，機場內旅服中心竟「空無一人」，一問之下才得知早已停止服務，引發不少遊客與在地民眾討論。縣府回應表示，定位轉型，5月重新以靜態服務。

麵包樹花穗變天然蚊香！台東阿美族搶著要 慢一步就沒了

每年麵包樹開花的季節到來，多數人關注的是其結實纍纍的果實，但在台東部落裡，真正被族人視為寶貝的，卻是容易被忽略的「雄性花穗」。這些掉落在地的花穗，不僅是天然資源，更是阿美族代代相傳的「驅蚊神器」，近年甚至掀起一波撿拾熱潮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。