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宜蘭親子活動多 綠博開跑、宜蘭市童樂會連兩天嗨翻運動公園

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭市公所在運動公園舉辦「宜蘭童樂會」，讓小朋友玩得捨不得離開。記者王燕華／攝影
宜蘭市公所在運動公園舉辦「宜蘭童樂會」，讓小朋友玩得捨不得離開。記者王燕華／攝影

宜蘭綠色博覽會今天在蘇澳武荖坑風景區開幕，44天活動期間，有18座永續展區及多種趣味的體能遊戲，縣民、校外教學票價100元，4月20日至26日新北周，新北市民持身分證件比照縣民優惠。宜蘭市公所歡慶兒童節舉辦「宜蘭童樂會」，今天吸引超過6000人湧入宜蘭運動公園，明天還有一天。

綠色博覽會是宜蘭縣每年春天的旗艦活動，今天起至5月10日登場，今年以「格致寶藏」為主題，規畫18座永續展區，挑戰19項趣味體能，定目劇「土壤國的奇幻旅程」每天上午10時30分與下午2時在夢幻主舞台演出。

縣府表示，今年不採用電動小火車，維持原來的電動高爾夫球車，所有展館集中位於進入園區道路左側，落實人車分道，也在多處下坡轉彎路口，設置耐衝擊的防撞泡棉，採用電動高爾夫球車接駁，沿途設有3處停靠點，建請禮讓給孕婦、長者、嬰兒車及輪椅族群優先搭乘。

宜蘭市公所主辦的「2026宜蘭童樂園」，以「奇幻樂園大冒險」為主題，在宜蘭運動公園規畫多元遊戲設施還有藝文展演，小朋友開心與大型腕龍玩偶及恐龍探險隊的恐龍們合照，主題式巨型氣墊更成為孩子們最愛的童趣樂園，還有旋轉木馬、雜技、魔術表演及親子手作等，讓大人小孩都玩到捨不得離開。

市公所也貼心規畫4歲以下小小孩的遊戲區，讓幼兒安心遊玩溜滑梯、積木，壓軸由紙風車劇團帶來「巫頂環遊世界」，讓現場滿是笑聲與掌聲。

宜蘭市長陳美玲表示，今年將兒童節活動延長為兩天，希望家長跟孩子們能玩得安全又盡興，明天上午9時起仍有一系列活動、表演與市集，歡迎民眾參加。

宜蘭市公所在運動公園舉辦「宜蘭童樂會」，讓小朋友玩得捨不得離開。記者王燕華／攝影
宜蘭市公所在運動公園舉辦「宜蘭童樂會」，讓小朋友玩得捨不得離開。記者王燕華／攝影

宜蘭市公所在運動公園舉辦「宜蘭童樂會」，讓小朋友玩得捨不得離開。記者王燕華／攝影
宜蘭市公所在運動公園舉辦「宜蘭童樂會」，讓小朋友玩得捨不得離開。記者王燕華／攝影

宜蘭綠色博覽會今天在武荖坑風景區開幕，活動將持續到5月10日，為期44天。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭綠色博覽會今天在武荖坑風景區開幕，活動將持續到5月10日，為期44天。圖／宜蘭縣政府提供

綠色博覽會 宜蘭 校外教學

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