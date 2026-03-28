全國新住民齊聚基隆健行嘉年華 謝國樑、童子瑋同聲挺全民運動

全國新住民健走暨嘉年華活動今天在基隆市國門廣場登場，基隆市長謝國樑、議長童子瑋都到場，支持全民運動，基隆日前獲「運動I 台灣計畫」特優縣市，運動部全民運動署長房瑞文到場，鼓勵強身健體的民眾，現場來自全國各縣市逾3000名新住民參加，展現多元族群的健康活力。

中華民國縣市體育會聯合總會主辦、基隆市體育會承辦的全國新住民健行暨嘉年華，民眾田寮河玉兔橋集合出發，沿著河畔步道前行，最終抵達國門廣場。

基隆市體育會理事長鄭錦洲表示，今天下雨不減熱情逾3千人到場，並有30攤越南、泰國、印尼等美食，還有很多自行車等獎品抽獎。日前基隆市榮獲「運動I 台灣計畫」特優縣市，運動成果相當豐碩。

鄭錦洲說，新住民是台灣社會重要的一份子，為城市帶來豐富多元的文化與活力，更讓不同文化彼此交流、相互理解，攜手打造更加友善、包容與共融的城市。

運動部全民運動署長房瑞文說，全民運動署成立的重要任務就是推動全民運動，今天參與的新住民相當熱烈，希望以後可以多多辦理相關活動，讓各個族群都可參與。

市長謝國樑表示，運動與健康息息相關，基隆市政府努力維護市民在外運動的環境安全，推動行人友善及行人有序，事故率逐年降低，讓基隆可謂是現在全台交通最安全城市。另外因應基隆多雨，也逐步設置半戶外風雨球場，目前在學校部分已有24所學校完成設置。

議長童子瑋表示，在理事長鄭錦洲的領導下吸引很多人參加，基隆未來會持續推廣相關的全民運動，讓大家更健康更有活力，也可以安居樂業。

嘉年華現場設置多元豐富的異國美食攤位，來自不同國家的新住民身著傳統服飾，帶來精采的舞蹈與文化表演，展現各國文化之美，現場宛如一場大型國際文化交流盛會。

全國新住民齊聚基隆健行、嘉年華，謝國樑、童子瑋支持全民運動。記者游明煌／攝影

全國新住民齊聚基隆健行、嘉年華，謝國樑、童子瑋支持全民運動。記者游明煌／攝影

全國新住民齊聚基隆健行、嘉年華，謝國樑、童子瑋支持全民運動。記者游明煌／攝影