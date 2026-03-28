快訊

稱戰火還未結束…川普曝有「3554個伊朗目標」待炸 傳航母趕赴戰區

獨／民進黨密談新竹市長人選 傳鎖定「醫工博士」莊競程

李昌鈺87歲辭世…生前曾說要器捐 專家曝年齡非關鍵「這事」最重要

聽新聞
0:00 / 0:00

全國新住民齊聚基隆健行嘉年華 謝國樑、童子瑋同聲挺全民運動

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
全國新住民齊聚基隆健行、嘉年華，謝國樑、童子瑋支持全民運動。記者游明煌／攝影
全國新住民齊聚基隆健行、嘉年華，謝國樑、童子瑋支持全民運動。記者游明煌／攝影

全國新住民健走暨嘉年華活動今天在基隆市國門廣場登場，基隆市長謝國樑、議長童子瑋都到場，支持全民運動，基隆日前獲「運動I 台灣計畫」特優縣市，運動部全民運動署長房瑞文到場，鼓勵強身健體的民眾，現場來自全國各縣市逾3000名新住民參加，展現多元族群的健康活力。

中華民國縣市體育會聯合總會主辦、基隆市體育會承辦的全國新住民健行暨嘉年華，民眾田寮河玉兔橋集合出發，沿著河畔步道前行，最終抵達國門廣場。

基隆市體育會理事長鄭錦洲表示，今天下雨不減熱情逾3千人到場，並有30攤越南、泰國、印尼等美食，還有很多自行車等獎品抽獎。日前基隆市榮獲「運動I 台灣計畫」特優縣市，運動成果相當豐碩。

鄭錦洲說，新住民是台灣社會重要的一份子，為城市帶來豐富多元的文化與活力，更讓不同文化彼此交流、相互理解，攜手打造更加友善、包容與共融的城市。

運動部全民運動署長房瑞文說，全民運動署成立的重要任務就是推動全民運動，今天參與的新住民相當熱烈，希望以後可以多多辦理相關活動，讓各個族群都可參與。

市長謝國樑表示，運動與健康息息相關，基隆市政府努力維護市民在外運動的環境安全，推動行人友善及行人有序，事故率逐年降低，讓基隆可謂是現在全台交通最安全城市。另外因應基隆多雨，也逐步設置半戶外風雨球場，目前在學校部分已有24所學校完成設置。

議長童子瑋表示，在理事長鄭錦洲的領導下吸引很多人參加，基隆未來會持續推廣相關的全民運動，讓大家更健康更有活力，也可以安居樂業。

嘉年華現場設置多元豐富的異國美食攤位，來自不同國家的新住民身著傳統服飾，帶來精采的舞蹈與文化表演，展現各國文化之美，現場宛如一場大型國際文化交流盛會。

全國新住民齊聚基隆健行、嘉年華，謝國樑、童子瑋支持全民運動。記者游明煌／攝影
全國新住民齊聚基隆健行、嘉年華，謝國樑、童子瑋支持全民運動。記者游明煌／攝影

全國新住民齊聚基隆健行、嘉年華，謝國樑、童子瑋支持全民運動。記者游明煌／攝影
全國新住民齊聚基隆健行、嘉年華，謝國樑、童子瑋支持全民運動。記者游明煌／攝影

全國新住民齊聚基隆健行、嘉年華，謝國樑、童子瑋支持全民運動。記者游明煌／攝影
全國新住民齊聚基隆健行、嘉年華，謝國樑、童子瑋支持全民運動。記者游明煌／攝影

全國新住民齊聚基隆健行、嘉年華，謝國樑、童子瑋支持全民運動。記者游明煌／攝影
全國新住民齊聚基隆健行、嘉年華，謝國樑、童子瑋支持全民運動。記者游明煌／攝影

童子瑋 謝國樑 新住民

延伸閱讀

3千科技人與鄉親「運動在南科」千人健走金牌國手吸睛

蔣萬安、謝國樑登和平船座談 謝國樑：基隆如「台灣諾曼第」

有業者向基隆市府提促參案 西岸纜車興建 熱議再起

運動部舉辦2026APEC運動政策網絡國際會議 聚焦創新與平權議題

相關新聞

全國新住民齊聚基隆健行嘉年華 謝國樑、童子瑋同聲挺全民運動

全國新住民健走暨嘉年華活動今天在基隆市國門廣場登場，基隆市長謝國樑、議長童子瑋都到場，支持全民運動，基隆日前獲「運動I 台灣計畫」特優縣市，運動部全民運動署長房瑞文到場，鼓勵強身健體的民眾，現場來自全國各縣市逾3000名新住民參加，展現多元族群的健康活力。

一下飛機找不到人問！台東機場旅服中心變空殼？縣府回應了

台東航空站作為重要觀光門面之一，過去設置「旅遊服務中心」提供旅客諮詢服務，不過近日卻有遊客發現，機場內旅服中心竟「空無一人」，一問之下才得知早已停止服務，引發不少遊客與在地民眾討論。縣府回應表示，定位轉型，5月重新以靜態服務。

麵包樹花穗變天然蚊香！台東阿美族搶著要 慢一步就沒了

每年麵包樹開花的季節到來，多數人關注的是其結實纍纍的果實，但在台東部落裡，真正被族人視為寶貝的，卻是容易被忽略的「雄性花穗」。這些掉落在地的花穗，不僅是天然資源，更是阿美族代代相傳的「驅蚊神器」，近年甚至掀起一波撿拾熱潮。

看海龜、珊瑚及水文生態 海科館建GIS潮境望海巷海底世界 直播收眼底

國立海洋科技博物館即起推出全新建置的「望海巷環境生態地圖-森川里海在潮境」海洋地理資訊系統，透過數位科技與監測資料整合，將潮境海灣的水文變化、海底地形、生態分布資訊，在數位地圖上清楚呈現。網站更可查詢海灣水下即時影像，有機會看到海龜、珊瑚及各種魚類悠游珍貴畫面。

基隆崁仔頂交通亂 科技執法惹民怨

基隆市孝二路與忠四路口銜接國道一號及卅一號橋，為往返台北交通要道，近日科技執法惹民怨，前往崁仔頂魚市採買的民眾反映，因路邊違停嚴重，被迫跨越雙白線，卻接連遭開罰。

政院核定 宜蘭羅東鐵路升級高架化

「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」獲行政院核定，總經費約五○一億元，地方配合款五十七點五五億元，將消除宜蘭到羅東間共九處平交道、四座陸橋，預計將可在二○三七年全線通車。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。