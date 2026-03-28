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一下飛機找不到人問！台東機場旅服中心變空殼？縣府回應了

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
未來機場旅服中心空間仍會保留，但將改為「靜態諮詢服務」，除提供旅遊專書、摺頁外，也會設置電視牆，持續更新最新觀光資訊，讓旅客能自由查詢。記者尤聰光／攝影
未來機場旅服中心空間仍會保留，但將改為「靜態諮詢服務」，除提供旅遊專書、摺頁外，也會設置電視牆，持續更新最新觀光資訊，讓旅客能自由查詢。記者尤聰光／攝影

台東航空站作為重要觀光門面之一，過去設置「旅遊服務中心」提供旅客諮詢服務，不過近日卻有遊客發現，機場內旅服中心竟「空無一人」，一問之下才得知早已停止服務，引發不少遊客與在地民眾討論。縣府回應表示，定位轉型，5月重新以靜態服務。

縣府觀光處企劃科長黃仁川表示，機場旅遊服務中心設置已約9年，經過長期觀察與評估，實際使用率與諮詢效益不如預期，因此經內部討論後，已於去年裁撤並進行轉型，將原有服務人力調整至人潮較多的台東火車站旅服中心，以提升整體服務效能。

有外地遊客表示，原本一下飛機就想詢問行程安排與交通資訊，沒想到旅服中心完全沒有服務人員，「找了一圈都沒人，有點傻眼」，也直言台東是觀光城市，機場應該要有基本的人工諮詢服務，對初次到訪的旅客特別重要。

另有遊客認為，雖然現在網路資訊發達，但臨時有問題時，還是希望能有人即時協助，「像租車、景點安排，有人可以問會比較安心」。

黃仁川指出，未來機場旅服空間仍會保留，但將改為「靜態諮詢服務」，除提供旅遊專書、摺頁外，也會設置電視牆，持續更新最新觀光資訊，讓旅客能自由查詢。另也將配合國發會推動的AI技術整合計畫，導入智慧化資訊系統，提供更即時、個人化的旅遊建議。

不過，對於取消人工服務，在地民眾看法不一。有民眾認為，將資源集中在火車站確實較有效率，但也有人擔心，機場作為第一印象窗口，「少了人味」，恐影響遊客體驗，「科技很方便，但有時候還是需要有人幫忙指引」。

台東航空站作為重要觀光門面之一，過去設置旅遊服務中心提供旅客諮詢服務，目前人員與服務台已裁撤停止服務。記者尤聰光／攝影
台東航空站作為重要觀光門面之一，過去設置旅遊服務中心提供旅客諮詢服務，目前人員與服務台已裁撤停止服務。記者尤聰光／攝影

機場 遊客 台東

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