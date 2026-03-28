南橫碧山隧道附近施工 4月7日起雙向交通管制

南部橫貫公路台東縣海端鄉碧山隧道東端到霧鹿部落出口邊坡工程影響，4月7日到6月30日雙向交通管制。

交通部公路局南區養護工程分局關山工務段長林進芳今天告訴中央社記者，為辦理台20線177K+800、178K+400與181K+500（南橫公路碧山隧道到霧鹿部落出口）災害修復工程，4月7日到6月30日進行防落石棚施作、混凝土澆置、邊坡刷坡、掛網及岩栓打設等施工作業。

他說，部分路段路幅狹窄，施工中會有零星落石，為維護用路人車輛通行安全，預計雙向交通管制施工。

林進芳表示，連假或配合公路局疏運計畫時不管制，如果遇緊急狀況，如人員須緊急就醫等，可通知管制人員或電洽關山工務段，將緊急清理道路後開放通行。

林進芳說，道路管制期間，請用路人遵照交通指揮人員管制與引導，有意上山遊客事先查道路管制時間與山區路況，如果下雨有濃霧，影響行車視距，呼籲用路人上山前務必評估氣候，遇下雨或濃霧盡量避免上山。