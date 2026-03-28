快訊

公視董事難產！李遠籲「拿出良心」 審委轟基本道理都不懂：我們不會去

世人無緣一睹的畢卡索名畫被鎖德黑蘭 安危令人憂心

李昌鈺辭世！生前曾拍台劇與蔡淑臻同框 演出專業細節「全程零NG」

聽新聞
0:00 / 0:00

南橫碧山隧道附近施工 4月7日起雙向交通管制

中央社／ 台東縣28日電

南部橫貫公路台東縣海端鄉碧山隧道東端到霧鹿部落出口邊坡工程影響，4月7日到6月30日雙向交通管制。

交通部公路局南區養護工程分局關山工務段長林進芳今天告訴中央社記者，為辦理台20線177K+800、178K+400與181K+500（南橫公路碧山隧道到霧鹿部落出口）災害修復工程，4月7日到6月30日進行防落石棚施作、混凝土澆置、邊坡刷坡、掛網及岩栓打設等施工作業。

他說，部分路段路幅狹窄，施工中會有零星落石，為維護用路人車輛通行安全，預計雙向交通管制施工。

林進芳表示，連假或配合公路局疏運計畫時不管制，如果遇緊急狀況，如人員須緊急就醫等，可通知管制人員或電洽關山工務段，將緊急清理道路後開放通行。

林進芳說，道路管制期間，請用路人遵照交通指揮人員管制與引導，有意上山遊客事先查道路管制時間與山區路況，如果下雨有濃霧，影響行車視距，呼籲用路人上山前務必評估氣候，遇下雨或濃霧盡量避免上山。

緊急狀況 施工 中央社

延伸閱讀

兩小時才放行一次！蘇花公路昔日單線雙向通車成時代記憶

淡江大橋主橋塔關鍵吊塔提前拆除 拚5月12日通車

台鐵列車「紅通通」最多誤點376分鐘乘客哀嚎 明首班車雙向恢復

清明掃墓遇阿里山賞櫻車潮 嘉義警公布改道與接駁資訊

相關新聞

一下飛機找不到人問！台東機場旅服中心變空殼？縣府回應了

台東航空站作為重要觀光門面之一，過去設置「旅遊服務中心」提供旅客諮詢服務，不過近日卻有遊客發現，機場內旅服中心竟「空無一人」，一問之下才得知早已停止服務，引發不少遊客與在地民眾討論。縣府回應表示，定位轉型，5月重新以靜態服務。

麵包樹花穗變天然蚊香！台東阿美族搶著要 慢一步就沒了

每年麵包樹開花的季節到來，多數人關注的是其結實纍纍的果實，但在台東部落裡，真正被族人視為寶貝的，卻是容易被忽略的「雄性花穗」。這些掉落在地的花穗，不僅是天然資源，更是阿美族代代相傳的「驅蚊神器」，近年甚至掀起一波撿拾熱潮。

看海龜、珊瑚及水文生態 海科館建GIS潮境望海巷海底世界 直播收眼底

國立海洋科技博物館即起推出全新建置的「望海巷環境生態地圖-森川里海在潮境」海洋地理資訊系統，透過數位科技與監測資料整合，將潮境海灣的水文變化、海底地形、生態分布資訊，在數位地圖上清楚呈現。網站更可查詢海灣水下即時影像，有機會看到海龜、珊瑚及各種魚類悠游珍貴畫面。

基隆崁仔頂交通亂 科技執法惹民怨

基隆市孝二路與忠四路口銜接國道一號及卅一號橋，為往返台北交通要道，近日科技執法惹民怨，前往崁仔頂魚市採買的民眾反映，因路邊違停嚴重，被迫跨越雙白線，卻接連遭開罰。

政院核定 宜蘭羅東鐵路升級高架化

「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」獲行政院核定，總經費約五○一億元，地方配合款五十七點五五億元，將消除宜蘭到羅東間共九處平交道、四座陸橋，預計將可在二○三七年全線通車。

基隆市府廢止境瑜珈補習班設立 啟動履約保證保險理賠機制

基隆知名瑜伽教室「瑜珈境」驚傳無預警停業，學員繳了上萬元會費，到現場才發現人去樓空，找不到人退費，日前集體向議員施偉政陳情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。