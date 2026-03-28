麵包樹花穗變天然蚊香！台東阿美族搶著要 慢一步就沒了

每年麵包樹開花的季節到來，多數人關注的是其結實纍纍的果實，但在台東部落裡，真正被族人視為寶貝的，卻是容易被忽略的「雄性花穗」。這些掉落在地的花穗，不僅是天然資源，更是阿美族代代相傳的「驅蚊神器」，近年甚至掀起一波撿拾熱潮。

「點下去，蚊子馬上散開！」阿美族耆老卡造分享，早年沒有市售蚊香，長輩們就是將麵包樹雄花穗曬乾後點燃，用煙霧驅趕蚊蟲，效果相當顯著。他笑說，「如果點完蚊子還跑出來，那就代表還沒曬乾，沒效果啦！」

不少族人也表示，每到麵包樹開花季節，大家就會相約到樹下撿拾掉落的花穗，「動作慢一點就被撿光了」，甚至有人一早就出門「搶貨」，顯示這項傳統生活智慧，至今仍深受重視。隨著資訊流通，越來越多人知道這種天然驅蚊方式，也讓花穗變得更加搶手。

卡造指出，撿回來的花穗不能立即使用，必須先經過日曬乾燥，才能在點燃時產生煙霧，發揮驅蚊效果。與一般市售蚊香相比，麵包樹花穗不僅天然無毒，沒有刺鼻氣味，反而散發淡淡草香，對人體較為友善，也更符合現代人追求環保與健康的生活方式。

麵包樹為熱帶常見植物，在台東及東部沿海地區廣泛分布，果實可食用，過去是部落重要的糧食來源之一；而其花穗、樹葉與木材，也各有用途，展現高度的生活價值。

這項源自部落的傳統智慧，不僅呈現族人與自然共生的文化，也在現代生活中展現新意，讓麵包樹不只是餐桌上的食材，更成為天然又環保的生活幫手。

麵包樹為熱帶常見植物，在台東及東部沿海地區廣泛分布，果實可食用，過去是部落重要的糧食來源之一；而其花穗、樹葉與木材，也各有用途，展現高度的生活價值。記者尤聰光／攝影

每到麵包樹開花季節，許多阿美族就會相約到樹下撿拾掉落的雄性花穗，並曝曬乾後，做為「驅蚊神器」。記者尤聰光／攝影