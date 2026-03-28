看海龜、珊瑚及水文生態 海科館建GIS潮境望海巷海底世界 直播收眼底

國立海洋科技博物館即起推出全新建置的「望海巷環境生態地圖-森川里海在潮境」海洋地理資訊系統，透過數位科技與監測資料整合，將潮境海灣的水文變化、海底地形、生態分布資訊，在數位地圖上清楚呈現。網站更可查詢海灣水下即時影像，有機會看到海龜、珊瑚及各種魚類悠游珍貴畫面。

研究典藏組主任陳麗淑說，民眾不用下水，即可經由海科館建置的生態地圖，讓原本看不見、摸不著的海洋環境生態，轉化為人人都能理解的「海洋動態地圖」，民眾也可在出遊前透過本系統獲得更詳盡的海氣象資訊，提升旅遊品質及活動安全。

海洋地理資訊（GIS）系統以潮境望海巷海灣為核心場域，整合水下攝影影像、水文監測、海洋生態調查、以及歷年環境資料，透過GIS技術將不同類別的海洋資訊層層疊加，形成一幅立體且生動的海洋環境圖像。

民眾只要透過系統介面，就能了解海灣不同區域的水文、水深、棲地環境與生物分布情形，彷彿從空中俯瞰海洋，也如同潛入海底探索海洋世界。

網站內容規畫為五大主題，包括「海氣象地圖」、「故事地圖」、「救護地圖」、「海灣生態地圖」及「海洋小教室」，網站也特別設計注音符號版本，讓小朋友也能輕鬆閱讀，大朋友與小朋友都能在自己有興趣的區域中探索海洋世界。

海科館長王明源表示，望海巷環境生態地圖不僅是一套地理資訊系統，更是結合教育、科學與公共服務的重要平台，網站中更可查詢到海灣水下即時影像（夏季直播）、岸際攝影機畫面、潮境方舟船舶資訊，並可查詢館區周邊景點介紹與歷史變遷、海灣常見生物及海洋科學小知識等，

即日起至4月底於周末至海科館典藏館出示「望海巷環境生態地圖」畫面即可兌換現量北火熊貼紙或典藏館明信片1份，請上網站查詢https://gis.nmmst.gov.tw。

海科館建GIS系統，潮境望海巷海底世界直播盡收眼底，有機會看到海龜、珊瑚及海底生態。圖／海科館提供

透過數位科技與監測資料整合，將潮境海灣的水文變化、海底地形、生態分布資訊，在數位地圖上清楚呈現。圖／海科館提供

海科館建GIS系統，潮境望海巷海底世界直播盡收眼底，有機會看到海龜、珊瑚及海底生態。圖／海科館提供