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政院核定 宜蘭羅東鐵路升級高架化

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭報導
宜蘭至羅東鐵路高架化計畫獲得行政院核定，將消除九處平交道、四座陸橋，預計二○三七年完工。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭至羅東鐵路高架化計畫獲得行政院核定，將消除九處平交道、四座陸橋，預計二○三七年完工。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」獲行政院核定，總經費約五○一億元，地方配合款五十七點五五億元，將消除宜蘭到羅東間共九處平交道、四座陸橋，預計將可在二○三七年全線通車。

代理縣長林茂盛昨說，地方期盼卅多年，將全力配合，還有約卅三億元的用地費與基地費，希望中央比照嘉義市前例全額補助。

宜蘭鐵路立體化從省府時代提出規畫，已完成宜蘭及冬山部分路段高架。縣府二○○七年完成可行性研究報告提報交通部，後經交通部法令修訂、中央多次審查，決定先辦理宜蘭至羅東段。

行政院二○二○年核定可行性研究，由交通部鐵道局辦理綜合規畫，代理縣長林茂盛昨證實，交通部廿五日已接獲核定公文。

全案總經費五○一點五四億元，路線從四城站南端到冬山排水橋，全長十五點八四公里。

中央負擔非自償性經費三九五點九六億元，並代墊自償性經費十五點十七億元，縣府先負擔非自償性經費五十七點五五億元。

林茂盛說，縣府已編列首年兩億多元配合款，盼早日動工、二○三七年通車。另有用地費廿五點九五億元及基地費六點九一億元，請中央參照去年底政委陳金德協商結論，比照嘉義市前例給予宜蘭全額補助。

他表示，鐵路高架化能促進都市縫合，改善交通瓶頸，將為宜蘭交通改善與整體發展帶來歷史性突破；為延續全線高架化目標，縣府已啟動「頭城至四城段鐵路立體化建設及周邊土地開發可行性研究計畫」。

陳金德 林茂盛 宜蘭

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