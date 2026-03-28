基隆崁仔頂交通亂 科技執法惹民怨

基隆市孝二路與忠四路口銜接國道一號及卅一號橋，為往返台北交通要道，近日科技執法惹民怨，前往崁仔頂魚市採買的民眾反映，因路邊違停嚴重，被迫跨越雙白線，卻接連遭開罰。

民代質疑執法缺乏人性化；警方稱已排除因違停導致跨線違規，將會同市府研議停車規畫。

從台北赴基隆採買的男子投訴，二月中旬他短短數日收到三張罰單，有一天在一小時內被連續舉發兩次。他表示，崁仔頂魚市周邊常有卸貨車輛違停紅線，駕駛人為右轉上卅一號橋，往往被迫跨越雙白線前行，但科技執法僅鎖定「跨越雙白線」，導致駕駛受罰。

議員鄭文婷指出，崁仔頂凌晨採買及卸貨車輛多，市府未提供充足停車與卸貨空間，僅靠科技執法開罰，形同「搶錢」。建議效法雙北對特殊商圈周邊彈性調整執法，過濾因避讓違停車輛壓線案件，以免執法過當。

基隆市府交通處副處長黃詩涵回應，孝二路往台北方向有三個分流車道，車流量大且動線複雜，若從最內側車道橫跨車道右轉上橋屬重大違規並無疑義；但若確因閃避違停跨越雙白線，可提申訴。市警局交通隊表示，將邀市府會勘，研議崁仔頂夜間停車規畫問題。