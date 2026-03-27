聽新聞
0:00 / 0:00

基隆市府廢止境瑜珈補習班設立 啟動履約保證保險理賠機制

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市府廢止境瑜珈補習班設立，啟動履約保證保險理賠機制。圖／教育處提供
基隆市府廢止境瑜珈補習班設立，啟動履約保證保險理賠機制。圖／教育處提供

基隆知名瑜伽教室「瑜珈境」驚傳無預警停業，學員繳了上萬元會費，到現場才發現人去樓空，找不到人退費，日前集體向議員施偉政陳情。

基隆市政府今天表示，對基隆境瑜珈進行廢止立案及註銷立案證書，並請保險公司啟動履約保證保險之理賠，以維護學員權益。

教育處表示，基隆境瑜珈3月24日公告停止所有課程與入場服務，市府已依「短期補習班設立及管理準則」，對基隆境瑜珈進行廢止立案及註銷立案證書，並請保險公司啟動履約保證保險之理賠，以維護學員權益。

教育處說，凡參加基隆境瑜珈所舉辦訓練、活動或課程並繳交補習費用之學員受有損害者，均得備妥1.理賠申請書、2.短期補習班服務契約書、3.支付補習班費用時補習班所簽發之收據、4.付款憑證或單據(本項倘以現金支付則免附)、5.上課(出缺勤）紀錄或其他相關文件、6.保險公司所要求之其他相關證明文件等資料，向明台產物保險股份有限公司（蘇先生（02）27725678分機2951）提出理賠申請。

另如基隆境瑜珈與教職員涉勞資爭議等相關問題，市府社會處勞資關係科將進一步協助處理，以保障教職員權益。市府相當重視消費者權益和補習班管理品質，教育處將持續強化補習班稽查並提升管理機制，以維護補習班學員權益。

瑜珈 履約保證

延伸閱讀

律師遭攻擊事件頻傳　立委啟動修法保障執業安全

桃園3間醫美診所無預警歇業 黃瓊慧籲市府為勞工、消費者爭取權益

獨／廚餘、點心同冰箱…屏東補習班連2天供過期豆花 家長怒退班

基隆國小新生入學登記即將開始 熱門深美、中興2國小總額管制

相關新聞

蔣萬安、謝國樑登和平船座談 謝國樑：基隆如「台灣諾曼第」

日本和平船（Peace Boat）今天停靠基隆港，台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑共同出席參加和平座談。謝國樑說，基隆的戰略局勢宛如「台灣的諾曼第」，比任何地方都渴望和平，同時盛讚和平船巡迴世界推廣非核戰爭理念，很了不起。

基隆崁仔頂交通亂 科技執法惹民怨

基隆市孝二路與忠四路口銜接國道一號及卅一號橋，為往返台北交通要道，近日科技執法惹民怨，前往崁仔頂魚市採買的民眾反映，因路邊違停嚴重，被迫跨越雙白線，卻接連遭開罰。

政院核定 宜蘭羅東鐵路升級高架化

「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」獲行政院核定，總經費約五○一億元，地方配合款五十七點五五億元，將消除宜蘭到羅東間共九處平交道、四座陸橋，預計將可在二○三七年全線通車。

基隆市府廢止境瑜珈補習班設立 啟動履約保證保險理賠機制

基隆知名瑜伽教室「瑜珈境」驚傳無預警停業，學員繳了上萬元會費，到現場才發現人去樓空，找不到人退費，日前集體向議員施偉政陳情。

宜蘭至羅東鐵路高架化獲核定 總經費501億元預計2037年通車

宜蘭爭取「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」已獲行政院核定，地方配合款57.55億元，全案將消除宜蘭到羅東間9處平交道、4座陸橋，預計2037年全線通車。代理縣長林茂盛今天說，宜蘭人盼望了30多年，這是非常好的消息，但還有約33億元的用地費與基地費，希望中央比照嘉義市前例，給予宜蘭縣全額補助。

台東南迴最後一波櫻花綻放！太麻里金針山「大島櫻」夢幻盛開

台東南迴賞櫻勝地太麻里鄉金針山最後一波的「大島櫻」目前盛開中，如詩如畫美景吸引遊客上山追花。直呼「好美、好夢幻！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。