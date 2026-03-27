基隆市府廢止境瑜珈補習班設立 啟動履約保證保險理賠機制

基隆知名瑜伽教室「瑜珈境」驚傳無預警停業，學員繳了上萬元會費，到現場才發現人去樓空，找不到人退費，日前集體向議員施偉政陳情。

基隆市政府今天表示，對基隆境瑜珈進行廢止立案及註銷立案證書，並請保險公司啟動履約保證保險之理賠，以維護學員權益。

教育處表示，基隆境瑜珈3月24日公告停止所有課程與入場服務，市府已依「短期補習班設立及管理準則」，對基隆境瑜珈進行廢止立案及註銷立案證書，並請保險公司啟動履約保證保險之理賠，以維護學員權益。

教育處說，凡參加基隆境瑜珈所舉辦訓練、活動或課程並繳交補習費用之學員受有損害者，均得備妥1.理賠申請書、2.短期補習班服務契約書、3.支付補習班費用時補習班所簽發之收據、4.付款憑證或單據(本項倘以現金支付則免附)、5.上課(出缺勤）紀錄或其他相關文件、6.保險公司所要求之其他相關證明文件等資料，向明台產物保險股份有限公司（蘇先生（02）27725678分機2951）提出理賠申請。

另如基隆境瑜珈與教職員涉勞資爭議等相關問題，市府社會處勞資關係科將進一步協助處理，以保障教職員權益。市府相當重視消費者權益和補習班管理品質，教育處將持續強化補習班稽查並提升管理機制，以維護補習班學員權益。