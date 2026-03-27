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蔣萬安、謝國樑登和平船座談 謝國樑：基隆如「台灣諾曼第」
日本和平船（Peace Boat）今天停靠基隆港，台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑共同出席參加和平座談。謝國樑說，基隆的戰略局勢宛如「台灣的諾曼第」，比任何地方都渴望和平，同時盛讚和平船巡迴世界推廣非核戰爭理念，很了不起。
兩位市長登船後，首先參觀和平船「諾貝爾和平中心」（Nobel Peace Center）展覽，並由和平船創辦人吉岡達也及對外關係協會會長令狐仲達導覽說明
謝國樑表示，這艘日本船隻主要是關於世界宣傳反核戰的理念，令人敬佩。船上有很多包括廣島跟長崎的生存者家屬本人，在宣導很多非核理念，也看到很多日本過去發生了戰爭跟災變所帶來的災害，讓人反思和平的可貴。
謝國樑指出，基隆數百年來的的戰略局勢，好像台灣的「諾曼第」一樣，只要有戰爭、殖民，基隆永遠都是一個戰爭跟爭端的中心，所以基隆的民眾比任何地方都更渴望且需要和平。
謝國樑提及基隆作為亞洲郵輪母港，2025年預計迎來472艘次郵輪，總旅客量可望突破80萬人次，其中外籍旅客預估逾30萬人次，占全台郵輪量約86%。為讓世界看見基隆，中「東岸郵輪廣場串接工程」完工後，將打造亞洲開闊的城市美學步行空間，讓旅客下船即可感受城市熱情。
對於未來和平願景，謝國樑認為，海洋不應是邊界，而應成為連結友誼的橋梁。基隆「和平島」擁有400年族群共融歷史，是城市推動和平治理的重要精神象徵。
蔣萬安說，和平輪作為跨國交流平台，能促進台灣與世界各地的互動，尤其在青年、文化與教育方面。台北作為國際都市，應該展現開放、友善的姿態，透過這類活動提升城市能見度。
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