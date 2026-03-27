快訊

又跳水 台積電期失守1800元、台指期夜盤失守33K

蔡正元今入獄北監低調不證實 首日天涼「滋補晚餐」菜色曝光

伊朗封鎖荷莫茲海峽 分析師：最大贏家是「這國」沒花錢就收大禮

聽新聞
0:00 / 0:00

蔣萬安、謝國樑登和平船座談 謝國樑：基隆如「台灣諾曼第」

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
日本和平船（Peace Boat）今天停靠基隆港，台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑共同出席參加和平座談。記者游明煌／攝影
日本和平船（Peace Boat）今天停靠基隆港，台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑共同出席參加和平座談。記者游明煌／攝影

日本和平船（Peace Boat）今天停靠基隆港，台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑共同出席參加和平座談。謝國樑說，基隆的戰略局勢宛如「台灣的諾曼第」，比任何地方都渴望和平，同時盛讚和平船巡迴世界推廣非核戰爭理念，很了不起。

兩位市長登船後，首先參觀和平船「諾貝爾和平中心」（Nobel Peace Center）展覽，並由和平船創辦人吉岡達也及對外關係協會會長令狐仲達導覽說明

謝國樑表示，這艘日本船隻主要是關於世界宣傳反核戰的理念，令人敬佩。船上有很多包括廣島跟長崎的生存者家屬本人，在宣導很多非核理念，也看到很多日本過去發生了戰爭跟災變所帶來的災害，讓人反思和平的可貴。

謝國樑指出，基隆數百年來的的戰略局勢，好像台灣的「諾曼第」一樣，只要有戰爭、殖民，基隆永遠都是一個戰爭跟爭端的中心，所以基隆的民眾比任何地方都更渴望且需要和平。

謝國樑提及基隆作為亞洲郵輪母港，2025年預計迎來472艘次郵輪，總旅客量可望突破80萬人次，其中外籍旅客預估逾30萬人次，占全台郵輪量約86%。為讓世界看見基隆，中「東岸郵輪廣場串接工程」完工後，將打造亞洲開闊的城市美學步行空間，讓旅客下船即可感受城市熱情。

對於未來和平願景，謝國樑認為，海洋不應是邊界，而應成為連結友誼的橋梁。基隆「和平島」擁有400年族群共融歷史，是城市推動和平治理的重要精神象徵。

蔣萬安說，和平輪作為跨國交流平台，能促進台灣與世界各地的互動，尤其在青年、文化與教育方面。台北作為國際都市，應該展現開放、友善的姿態，透過這類活動提升城市能見度。

日本和平船（Peace Boat）今天停靠基隆港，台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑共同出席參加和平座談。記者游明煌／攝影
日本和平船（Peace Boat）今天停靠基隆港，台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑共同出席參加和平座談。記者游明煌／攝影

日本和平船（Peace Boat）今天停靠基隆港，台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑共同出席參加和平座談。記者游明煌／攝影
日本和平船（Peace Boat）今天停靠基隆港，台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑共同出席參加和平座談。記者游明煌／攝影

日本和平船（Peace Boat）今天停靠基隆港，台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑共同出席參加和平座談。記者游明煌／攝影
日本和平船（Peace Boat）今天停靠基隆港，台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑共同出席參加和平座談。記者游明煌／攝影

日本和平船（Peace Boat）今天停靠基隆港，台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑共同出席參加和平座談。記者游明煌／攝影
日本和平船（Peace Boat）今天停靠基隆港，台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑共同出席參加和平座談。記者游明煌／攝影

日本和平船（Peace Boat）今天停靠基隆港，台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑共同出席參加和平座談。記者游明煌／攝影
日本和平船（Peace Boat）今天停靠基隆港，台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑共同出席參加和平座談。記者游明煌／攝影

蔣萬安 謝國樑 基隆

延伸閱讀

有業者向基隆市府提促參案 西岸纜車興建 熱議再起

基隆社工表揚同台！謝國樑提強化社安網 童子瑋允「四大承諾」

基隆市警消繁重加給 擬5月起發放

基隆西岸纜車夢串聯山海 台鐵釋善意

相關新聞

蔣萬安、謝國樑登和平船座談 謝國樑：基隆如「台灣諾曼第」

日本和平船（Peace Boat）今天停靠基隆港，台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑共同出席參加和平座談。謝國樑說，基隆的戰略局勢宛如「台灣的諾曼第」，比任何地方都渴望和平，同時盛讚和平船巡迴世界推廣非核戰爭理念，很了不起。

宜蘭至羅東鐵路高架化獲核定 總經費501億元預計2037年通車

宜蘭爭取「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」已獲行政院核定，地方配合款57.55億元，全案將消除宜蘭到羅東間9處平交道、4座陸橋，預計2037年全線通車。代理縣長林茂盛今天說，宜蘭人盼望了30多年，這是非常好的消息，但還有約33億元的用地費與基地費，希望中央比照嘉義市前例，給予宜蘭縣全額補助。

台東南迴最後一波櫻花綻放！太麻里金針山「大島櫻」夢幻盛開

台東南迴賞櫻勝地太麻里鄉金針山最後一波的「大島櫻」目前盛開中，如詩如畫美景吸引遊客上山追花。直呼「好美、好夢幻！」

基隆敬老金引爭議 謝寒冰：謝市府回應失當淪政策買票

民進黨基隆市長參選人童子瑋日前提出敬老金加倍政策，引發地方關注，基隆市政府也宣布加碼推出「長樂 65 專案」，計畫於三節發放每節 6,500 元的敬老津貼。媒體人謝寒冰表示，童子瑋推出政策時，國民黨批判浪費與大撒幣，但市府卻自己加碼照辦，不僅自己淪為政策買票，更將坐實童子瑋「抄襲加碼」的批評。

爭取提高台東計畫補助比例 陳瑩、莊瑞雄：獲正向回應

民進黨立委陳瑩、莊瑞雄今天表示，日前安排台東縣長饒慶鈴拜會衛福部長石崇良及交通部長陳世凱，爭取提高中央補助比例，並獲兩位部長正向回應。陳瑩表示，特別感謝衛福部、交通部理解台東財政遭受在野黨惡修「財劃法」的衝擊，協助爭取合理補助比例，讓台東施政可以更有力，確保台東鄉親需要的各項服務不打折。

財劃法打擊台東！立委、正副縣長爭取中央補助 讓施政不打折

因立院通過財劃法修正，主計處依新版財政收支劃分法試算，將台東縣列為財力級次第一級，導致中央補助比例大幅下降，嚴重影響地方施政效率。為解決延伸問題，立委陳瑩、莊瑞雄與縣長饒慶鈴、副縣長王志輝昨拜會衛福部長石崇良及交通部長陳世凱，爭取提高中央補助比例，獲得正向回應。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。