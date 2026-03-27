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宜蘭至羅東鐵路高架化獲核定 總經費501億元預計2037年通車

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭至羅東鐵路高架化計畫獲得行政院核定，將消除9處平交道、4座陸橋，預計2037年完工。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭至羅東鐵路高架化計畫獲得行政院核定，將消除9處平交道、4座陸橋，預計2037年完工。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭爭取「宜蘭至羅東鐵路高架化計畫」已獲行政院核定，地方配合款57.55億元，全案將消除宜蘭到羅東間9處平交道、4座陸橋，預計2037年全線通車。代理縣長林茂盛今天說，宜蘭人盼望了30多年，這是非常好的消息，但還有約33億元的用地費與基地費，希望中央比照嘉義市前例，給予宜蘭縣全額補助。

「宜蘭鐵路立體化」從省府時代就提出規畫，目前已完成宜蘭市校舍路以南至蘭陽溪北岸，及冬山部分路段高架。縣府於2007年完成可行性研究報告，提報交通部爭取，後經交通部法令修訂、中央審查等程序，決定先辦理宜蘭至羅東段，2020年行政院核定可行性研究，後續由交通部鐵道局辦理綜合規畫，行政院長卓榮泰大年初一到宜蘭走春時，已宣布原則同意綜規案。

代理縣長林茂盛今天證實，交通部前天已接到行政院核定公文。他說，這是宜蘭人30年來的持續盼望，能促進都市縫合，改善交通瓶頸、降低事故風險，將為宜蘭的交通改善與整體發展帶來歷史性突破。

宜蘭到羅東鐵路高架總經費501.54億元，路線從四城站南端到冬山排水橋，全線長厲約15.84公里，將消除9處平交道、4座陸橋。中央負擔非自償性經費395.96億元，同時先代墊自償性經費15.17億元，代墊款待完工通車後再由地方分年編列歸還中央。縣府先行負擔非自償性經費57.55億元。

林茂盛說，縣府已編列首年2億多元配合款，盼能早日動工，在核定後的11年，也就是2037年通車。不過，還有用地費25.95億元及基地費6.91億元，仍會請中央參照去年底由政委陳金德協商結論，比照嘉義市前例給予宜蘭縣全額補助。

縣府表示，為延續鐵路全線高架化目標，另已啟動「頭城至四城段鐵路立體化建設及周邊土地開發可行性研究計畫」。

陳金德 羅東 林茂盛

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