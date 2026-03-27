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台東南迴最後一波櫻花綻放！太麻里金針山「大島櫻」夢幻盛開

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東南迴賞櫻勝地太麻里鄉金針山最後一波的「大島櫻」目前盛開中，如詩如畫美景吸引遊客上山追花。圖／蔡政銘提供
台東南迴賞櫻勝地太麻里鄉金針山最後一波的「大島櫻」目前盛開中，如詩如畫美景吸引遊客上山追花。圖／蔡政銘提供

台東南迴賞櫻勝地太麻里鄉金針山最後一波的「大島櫻」目前盛開中，如詩如畫美景吸引遊客上山追花。直呼「好美、好夢幻！」

每年1月至3月，是金針山櫻花開的季節，山區栽種近千株吉野櫻、山櫻、八重櫻及大島櫻等品種，目前位於石頭屋30餘株的大島櫻盛開。

白色花海點綴山坡，如詩如畫的景色，吸引不少遊客把握花期上山追花，走進這片清新夢幻的花景，彷彿一秒置身日本的小旅行。

遊客林小姐表示「沒想到台東也有這麼美的櫻花景，白色花海真的好美、好夢幻」。另遊客說「花況超棒，拍起來根本像明信片」。

當地山區業者表示，由於金針山海拔高度適中、氣候條件佳，被譽為南端唯一的賞櫻景點，更有「南迴陽明山」的美名。

不過，也有業者提醒Google導航「石頭屋」定位點目前是錯誤的，想到石頭屋賞大島櫻，直接設定導航「粉大島櫻」，才不會敗興而歸。

大島櫻白色花海點綴山坡景色非常美麗。圖／蔡政銘提供
大島櫻白色花海點綴山坡景色非常美麗。圖／蔡政銘提供

走進這片清新夢幻的花景，彷彿一秒置身日本的小旅行。圖／蔡政銘提供
走進這片清新夢幻的花景，彷彿一秒置身日本的小旅行。圖／蔡政銘提供

台東

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