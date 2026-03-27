基隆敬老金引爭議 謝寒冰：謝市府回應失當淪政策買票

民進黨基隆市長參選人童子瑋日前提出敬老金加倍政策，引發地方關注，基隆市政府也宣布加碼推出「長樂 65 專案」，計畫於三節發放每節 6,500 元的敬老津貼。媒體人謝寒冰表示，童子瑋推出政策時，國民黨批判浪費與大撒幣，但市府卻自己加碼照辦，不僅自己淪為政策買票，更將坐實童子瑋「抄襲加碼」的批評。

基隆市政府近日宣布推出「長樂65專案」，計畫於三節發放每節6500元的敬老津貼，引發朝野攻防。童子瑋辦公室指出，該政策早在今年一月便由議長率先提出，指控市府「拿現成政見加碼」且缺乏法源依據。

謝寒冰表示，這個政策就是童子瑋先行提出，而在一推出時，國民黨陣營選擇攻擊，將敬老金加碼貼上浪費、大撒幣、政策買票等標籤；不過時隔不久，基隆市政府卻自行推出類似政策，而且照辦加碼，甚至在面對批評時，只能淡淡回應「市府認真做事，尊重各界意見」。

謝寒冰指出，如果基隆市府真的認為自己有理，應該對外界說明回應，其實市府早就規劃好相關政策，而不是淡淡的說一句接受各方意見，否則外界可能就會解讀是坐實童子瑋陣營「抄襲跟進」的批評；甚至如果童子瑋真的提出好政見，也可以大方承認經過思考後，認同並感謝童提出好的意見，但他卻沒有看到市府有類似的回應，非常可惜。

謝寒冰說，這個回應讓他想到先前台北市長蔣萬安提出營養午餐議題時，綠營也是選擇先批評後跟進的方式，他認為並不是一個好的回應。他表示，如果一開始就講說財源要評估、做不到，但是到最後選擇加碼，就會讓自己也淪為被自己陣營批評的政策買票。

謝寒冰表示，謝國樑才挺過大罷免，其實不必跟進，就算要實施這個政策，也應該可以提出更充分的評估，而童子瑋也應該提出自己的版本。他認為，不管是童子瑋還是謝國樑，在他看來都沒有把財政狀況綁在第一位，他並不認為老人不能發津貼，但要在行有餘力的情況下進行。