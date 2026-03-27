爭取提高台東計畫補助比例 陳瑩、莊瑞雄：獲正向回應

民進黨立委陳瑩、莊瑞雄今天表示，日前安排台東縣長饒慶鈴拜會衛福部長石崇良及交通部長陳世凱，爭取提高中央補助比例，並獲兩位部長正向回應。陳瑩表示，特別感謝衛福部、交通部理解台東財政遭受在野黨惡修「財劃法」的衝擊，協助爭取合理補助比例，讓台東施政可以更有力，確保台東鄉親需要的各項服務不打折。

陳瑩指出，台東縣財力狀況相當有限，基礎建設與公共服務資源與都會區相比，具有明顯落差，在野黨錯誤修法影響財力分級後，加重地方自籌負擔，導致施政出現極大壓力。台東仍有許多建設與民生需求亟待改善，需要中央持續給予支持與協助，讓地方政府在推動長照、育嬰、交通安全及生活環境等重要政策時，能夠不受在野黨錯誤修法影響，確保台東鄉親各項權益與公共服務，不受財力分級影響。

莊瑞雄表示，面對法規變動所造成的結構性衝擊，中央與地方更應該攜手解決問題，國家資源的分配必須兼顧實質公平與城鄉平衡，特別是台東幅員遼闊，各項社福與交通建設的推動成本原本就較高。施政不分黨派、建設沒有城鄉，未來會持續扮演地方與中央溝通的橋樑，協助行政院確實盤點台東在長照、醫療與交通網絡的真實需求，讓國家資源能合理且精準地落實到基層，確保地方發展與鄉親權益不受影響。

陳瑩表示，台東縣政府因財力分級影響，大幅提高補助自籌款的問題，相關計畫補助比例調整仍需提報行政院，後續將依照台東縣政府所遇之財政困境，建請行政院同意減輕地方自籌負擔，確保台東鄉親也能享有安全、完善的公共服務，因為有衛福部與交通部的大力支持，才能讓相關政策的補助經費順利到位，保障台東鄉親的生活權益，讓台東施政能更穩健、更有力的持續推進。