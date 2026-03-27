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財劃法打擊台東！立委、正副縣長爭取中央補助 讓施政不打折

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
交通部長陳世凱（右）會中允諾將協助支持台東縣政府各項交通建設的提升。圖／立委陳瑩辦公室提供
交通部長陳世凱（右）會中允諾將協助支持台東縣政府各項交通建設的提升。圖／立委陳瑩辦公室提供

因立院通過財劃法修正，主計處依新版財政收支劃分法試算，將台東縣列為財力級次第一級，導致中央補助比例大幅下降，嚴重影響地方施政效率。為解決延伸問題，立委陳瑩、莊瑞雄與縣長饒慶鈴、副縣長王志輝昨拜會衛福部長石崇良及交通部長陳世凱，爭取提高中央補助比例，獲得正向回應。

陳瑩表示，各項中央補助大幅降低，地方自籌負擔增加。地方財力有限，多項政策向來需要中央挹注，特別感謝衛福部與交通部理解台東受財劃法影響的財政困境，協助爭取合理補助比例，讓地方施政更有力，確保鄉親所需各項服務不打折。

依財力分級調整，台東縣政府針對社會安全網、身心障礙者服務、育嬰、長照、人行道安全改善、生活圈道路及環境機能、幸福巴士等9項中央政策計畫，需自籌約8億元，相較原本2.4億元大幅增加，造成施政障礙。陳瑩、莊瑞雄與饒慶鈴及王志輝，分別拜會衛福部及交通部。

陳瑩強調，台東基礎建設與公共服務資源與都會區相比，差距明顯，財劃法錯誤修法加重地方自籌負擔，施政壓力大增。她呼籲中央持續支持台東，讓地方政府在長照、育嬰、交通安全及生活環境等重要政策推動上，不受修法影響，確保鄉親權益與公共服務品質。

莊瑞雄表示，面對法規變動造成的結構性衝擊，中央與地方應攜手解決，國家資源分配必須兼顧公平與城鄉平衡。台東幅員遼闊，社福與交通建設成本高，他將持續作為地方與中央溝通橋樑，協助行政院盤點台東真實需求，確保資源合理落實到基層。

台東縣政府相關計畫補助比例調整仍需提報行政院，後續將依地方財政困境，爭取減輕自籌負擔，確保台東鄉親享有安全、完善的公共服務。

立委陳瑩（左二）、莊瑞雄（左）與台東縣長饒慶鈴（右二）、副縣長王志輝（右）昨分別拜會衛福部及交通部爭取提高經費補助比例。圖／立委陳瑩辦公室提供
立委陳瑩（左二）、莊瑞雄（左）與台東縣長饒慶鈴（右二）、副縣長王志輝（右）昨分別拜會衛福部及交通部爭取提高經費補助比例。圖／立委陳瑩辦公室提供

社會安全網 財劃法 饒慶鈴

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