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1個月抓149件！無照駕駛勿上路 台東警方這3天強力取締

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東警分局為杜絕無照駕駛人上路致生事故發生的風險，將於3月29日至31日，連3天採不定時、不定點強力大執法。圖／台東警分局提供
台東警分局為杜絕無照駕駛人上路致生事故發生的風險，將於3月29日至31日，連3天採不定時、不定點強力大執法。圖／台東警分局提供

道路交通管理處罰條例第21條修正無照駕駛新制，今年1月31日上路，台東警分局為杜絕無照駕駛人上路致生事故發生的風險，將於3月29日至31日，連3天採不定時、不定點針對「無照駕駛、酒後駕車、未繫安全帶及未戴安全帽」等違規大執法。

警方強調，未取得適格駕駛資格的駕駛人，行駛在道路上往往因缺乏完整的駕駛訓練與風險判斷能力，極易發生交通事故，對所有用路人及整體道路安全存在著很高的危險，取締只是手段，有效防制交通事故發生才是最終目的，呼籲民眾切勿無照違法上路。

交通大隊指出，新制上路約一個月就取締149件，平均每天約4至5件，顯示仍有部分民眾未依法取得駕照即上路。而在所有違規案件中，有47件涉及車主將車輛借給無照者使用，比例約占3成，警方提醒車主務必確認駕駛人資格，以免連帶受罰。

警方表示，依交通部修正規定，無照機車最高可罰新台幣3萬6千元，汽車最高6萬元；累犯者10年違規達2次將裁處最高額度罰鍰，達3次以上則在前次罰鍰基礎上加重處分，並可能面臨扣車、扣牌，以及自費參加道路交通安全講習等措施。

另修法後無照駕駛罰鍰已採累加制度，且車主若將車輛提供給無照者，也會一併受罰。另自2026年5月起將實施高齡換照新制，70歲以上長者換照須通過體格檢查、安全教育課程與危險感知體驗；75歲以上則需再加考認知功能測驗，駕照效期為3年。

交通安全 交通事故

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