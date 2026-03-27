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「基隆人的廚房」仁愛市場4000萬裝新空調 1樓正常營業漏水改善

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
「基隆人的廚房」仁愛市場4000萬裝新空調，1樓正常營業，漏水已改善完成。圖／基隆市政府提供
「基隆人的廚房」仁愛市場4000萬裝新空調，1樓正常營業，漏水已改善完成。圖／基隆市政府提供

基隆仁愛市場被稱為「基隆人的廚房」，是許多觀光客到基隆必訪的美食地點，但冷氣老舊引發抱怨，3月16日起至5月16日止市場2樓停業，市府花費4000萬汰舊換新空調設備，1樓攤商均維持正常營業，商品供應與服務不受影響。18日一樓攤商反映漏水，市府完成清理與緊急處置，市場整體營運不受影響。

仁愛市場1樓主要販售生鮮蔬果，2樓是美食、雜貨、日式料理、自助餐、熱食、牛肉麵店等，有不少網紅名店，經常大排長龍，但長期以來冷氣老舊30多年來迄未改善，民眾抱怨邊吃邊流汗，十分悶熱。

汰換空調工程持續進行，但3月18日一樓攤商反映漏水，市府派員勘查，確認是機電室原地坪防水層老化，加上移動舊有冰水主機時殘餘水流出所致。相關情形當天完成清理與緊急處置，環境恢復正常。

市府產業發展處長蔡馥嚀表示，工程期間部分突發狀況較難預期，市府已於主機安裝完成後，立即針對機電室防水層進行補強，從源頭改善問題，避免再次發生。施工期間市府與市場自治會皆安排專人駐點管理，即時應變，確保施工品質，維護攤商與消費者權益。

市府說，仁愛及博愛市場一樓不只是傳統市場，更是一個可以「邊吃邊買」的生活場域。現場匯集新鮮現切生魚片、在地人氣天婦羅與魚丸等特色美食，讓民眾輕鬆品嚐基隆海味；同時也提供各式生鮮蔬果與多元食材，從當日現撈海鮮、優質肉品到新鮮蔬菜水果一應俱全。

蔡馥嚀說，施工期間一樓正常營運，仍可前往市場消費採買，用一頓美食、一次採買，支持在地攤商。未來市府也將持續督導工程推動，在提升市場環境的同時，打造更安全、舒適且便利的購物空間。

「基隆人的廚房」仁愛市場4000萬裝新空調，1樓正常營業，漏水已改善完成。圖／基隆市政府提供
「基隆人的廚房」仁愛市場4000萬裝新空調，1樓正常營業，漏水已改善完成。圖／基隆市政府提供

「基隆人的廚房」仁愛市場4000萬裝新空調，1樓正常營業，漏水已改善完成。圖／基隆市政府提供
「基隆人的廚房」仁愛市場4000萬裝新空調，1樓正常營業，漏水已改善完成。圖／基隆市政府提供

「基隆人的廚房」仁愛市場4000萬裝新空調，1樓正常營業，漏水已改善完成。圖／基隆市政府提供
「基隆人的廚房」仁愛市場4000萬裝新空調，1樓正常營業，漏水已改善完成。圖／基隆市政府提供

牛肉麵店

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