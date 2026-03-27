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東河農會遭罷免6理事陳情 怒批台東縣府「行政不作為」

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
縣府農業處長許家豪（右）在警方的保護下，親自面對陳抗農民，傾聽訴求。記者尤聰光／攝影
縣府農業處長許家豪（右）在警方的保護下，親自面對陳抗農民，傾聽訴求。記者尤聰光／攝影

台東縣東河鄉農會理事遭集體罷免爭議持續延燒，六名遭罷免理事昨天上午率領多名農民前往縣政府，怒批縣府農業處「行政不作為」，氣氛一度緊繃；縣府農業處長許家豪出面接受陳情，強調縣府堅守行政中立，不會介入理事會運作，除非重大違失才會啟動行政調查與介入；整場陳情最終和平離開，未發生衝突。

此次風波源於日前六名理事提案召開理事會，處理解聘總幹事案，但最終未獲通過。未料，廿四日農會召開會員代表臨時會，通過罷免王姓等六名立場不同理事，引發地方譁然。遭罷免者質疑整體程序存在重大瑕疵，已委請律師向法院聲請假處分，盼能暫緩罷免效力。

昨幾名被罷免理事及農民手持布條與標語前往縣府，直指農業處對於農會內部爭議消極以對，甚至質疑偏袒特定派系。

有遭罷免理事情緒激動表示，縣府握有農會財務與人事考核權，卻對於「未依規定召開會議」、「預算未審先行動支」等爭議，僅以兩度發函了事，形同放任違規，讓基層農民難以接受。

面對抗議聲浪，昨出面接受陳情的農業處長許家豪回應，農會屬自主法人機構，會員代表大會為最高權力機構，只要相關會議程序符合農會法，縣府即須予以尊重，不會介入理事會程序或運作，除非發生重大違失，才會依法啟動行政調查與介入機制，縣府立場為「行政中立、不偏不倚」。

抗議過程中，警方全程在場戒備並適時引導人流，避免影響周邊交通與洽公民眾，現場秩序大致平穩。中午時分抗議民眾在表達訴求後陸續散去，整起陳情行動理性收場。

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