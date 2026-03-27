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有業者向基隆市府提促參案 西岸纜車興建 熱議再起

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆西岸纜車規畫再交鋒，謝國樑指要賺錢不容易，童子瑋籲整體規畫。記者游明煌／攝影
基隆西岸纜車規畫再交鋒，謝國樑指要賺錢不容易，童子瑋籲整體規畫。記者游明煌／攝影

基隆西岸纜車規畫案引發熱議，有業者向基隆市政府提促參案。市長謝國樑表示，透過民間出資促成西岸纜車，能有效減輕市府負擔，纜車要當觀光或通勤使用，將由提出促參的業者評估。民進黨市長參選人議長童子瑋認為，市府應先說明興建目的是觀光或交通，未來再談預算分配，市民較能放心。

基隆市政府擬在基隆港西岸吸引民間投資興建纜車，初步規畫自台鐵基隆火車站北口連通到虎仔山的基隆地標，全長約三百公尺，但有民眾認為距離太短效益有限，希望將西岸纜車串聯到白米甕砲台。

謝國樑表示，纜車要賺錢不容易，不能完全當營運事業看待，要視為公共建設。第二階段基隆地標延伸到白米甕砲台，由業者興建不太可能，勢必要由基隆市府興建，需向中央爭取經費或合作，將與相關局處討論是否可行，若可行就會規畫。

謝國樑指曾考察台北市貓空纜車，但即使是熱門路線還是虧損，若政府興建營運又長期虧損，將造成市政沉重負擔，這次市府由業者提促參興建、經營，市府負擔減輕。

童子瑋說，纜車規畫要有整體的考量，目的、需求、方向都要先讓市民清楚了解，到底是交通需求還是觀光導向一定要先說明清楚，經費編列及規畫設計都不同，應有完整觀光及交通發展政策，再來規畫纜車興建。

貓空纜車 基隆港 童子瑋

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