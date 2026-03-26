財劃法修正影響基隆52輛老舊警車更新 警：逐年編預算汰換

基隆市警察局統計今年達到汰換年限及里程的老舊警用巡邏車、偵防車共52輛，因基層警出勤時多開較新巡邏車，舊車被質疑有安全問題，且今年因財劃法修正及基隆市財政吃緊，沒有足夠經費汰換。市警局今天說明，老車定期保養且有持續使用，今年、明年編列經費逐年汰換。

基層員警反映，部分老舊巡邏車達到汰換里程或車齡，但今年仍無法全數汰換，市警局今年購車預算不足，有時出勤還是要開老車，質疑安全性，有的就不想開舊車。

市警局今天說明，今年達汰換年限及里程的警用車輛有52輛，市警局二級保養場保養使用的機油、變速箱油等耗材均自原廠採購，確保保養品質；另於檢查時如發現有維修或更換輪胎需要，即開立外修單，請該車輛返回原廠維修。

有關老舊車輛員警較少使用情形，經查是因新車行駛噪音低、內裝配備新穎且較舒適，較受年輕員警歡迎，但老車均仍有持續使用，並非均未使用。

市警局說，依警政署函頒「後勤業務要則」規定，警用車輛每月均需回二級保養場保養，並登記里程數，若發現低於合理使用里程數的車輛，會要求所屬車輛管理單位儘量平均使用。市警局將落實宣導車輛均回原廠由專業技師操作，並使用原廠零件更換，符合安全標準，請員警安心使用。

市警局表示，已積極爭取明年度購車預算，另有民間廟寺已主動承諾明年要捐贈1輛巡邏車；今年編300萬可先換5輛新車，預計明年會增編近千萬元購車預算，將會逐步改善現況，確保員警安全與維持執勤效率。

警方說，除了里程和車齡要汰換，還有偵防車、巡邏車執勤或停放時撞毀或被撞損。今年1月一名駕駛多元計程車行經基隆信一路少年隊前因雨路滑「打水漂」，撞擊路旁停放3輛偵防車，車輛受損嚴重。