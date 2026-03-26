快訊

京華城案柯文哲為何被判17年？ 台北地院判決理由看這裡

以軍襲擊！伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍司令陣亡 傳負責封鎖荷莫茲海峽

電價審議會明天舉行…討論4月電價費率 經濟部爭取凍漲

聽新聞
0:00 / 0:00

羅東三月初三呷拜拜限400桌 每桌3千元掀搶訂潮

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
羅東「三月初三帝爺生」呷拜拜，市價6500元的蘭陽風味餐，公所補助3500元，民眾僅需3000元就能品嘗美味，3月31日開放預購。由於今年桌數比往年減少，預計半夜就會掀起排隊潮。圖／鎮公所提供
羅東「三月初三帝爺生」呷拜拜，市價6500元的蘭陽風味餐，公所補助3500元，民眾僅需3000元就能品嘗美味，3月31日開放預購。由於今年桌數比往年減少，預計半夜就會掀起排隊潮。圖／鎮公所提供

宜蘭羅東鎮年度盛事「三月初三帝爺生」開跑！鎮長吳秋齡今天宣布「呷拜拜」辦桌席開400桌，市價6500元的蘭陽風味餐，公所補助3500元，民眾僅需3000元就能品嘗美味，3月31日開放預購。由於今年桌數比往年減少，預計半夜就會掀起排隊熱潮。

農曆三月初三帝爺生是羅東傳統重要祭典，早年家家戶戶大擺流水席，後由鎮公所轉型為「呷拜拜」辦桌形式。今年活動訂於4月11日傍晚在羅東鎮公所周邊登場，邀請年年小館、金門餐廳、津宴日式海鮮屋、羅東晶園會館等4家在地名店操刀，推出含宜蘭名菜「炒米粉」在內的11道澎湃佳餚。

為了讓傳統祭典與時俱進，公所今年特別與傑作陶藝合作，推出「三月初三」紀念瓷碗。碗身印有鐵路小火車與台灣藍鵲圖樣，賓客透過手機APP掃描，即可觀賞火車啟動與藍鵲飛翔的動態影像。

此外，為落實環保政策，全場皆不使用一次性餐具，訂桌民眾除可帶回紀念瓷碗，還可獲得縣府環保局贈送的不鏽鋼鐵筷，將源頭減量融入辦桌文化。

訂桌預購活動將於3月31日上午8時在羅東展演廳開放現場登記，7時30分發放號碼牌，每人每次限訂3桌，須現場繳費且售完為止。由於今年桌數精減，預估半夜就會出現排隊人龍。

除了美食饗宴，4月11日當晚更有王彩樺、翁鈺鈞、林雅婷等影歌星登台表演，備受矚目的「大神尪遶境」於4月19日（農曆三月初三）下午1時由羅東奠安宮領銜登場，邀請全國民眾相招來羅東，體驗熱鬧的宗教文化與濃郁人情味。

年年小館、金門餐廳、津宴日式海鮮屋、羅東晶園會館等4家在地名店操刀，推出含宜蘭名菜「炒米粉」在內的11道澎湃佳餚。圖／鎮公所提供
年年小館、金門餐廳、津宴日式海鮮屋、羅東晶園會館等4家在地名店操刀，推出含宜蘭名菜「炒米粉」在內的11道澎湃佳餚。圖／鎮公所提供

為落實環保政策，全場不使用一次性餐具，訂桌民眾除可帶回紀念瓷碗，還可獲得縣府環保局贈送的不鏽鋼鐵筷，將源頭減量融入辦桌文化。圖／鎮公所提供
為落實環保政策，全場不使用一次性餐具，訂桌民眾除可帶回紀念瓷碗，還可獲得縣府環保局贈送的不鏽鋼鐵筷，將源頭減量融入辦桌文化。圖／鎮公所提供

羅東「三月初三帝爺生」呷拜拜，市價6500元的蘭陽風味餐，公所補助3500元，民眾僅需3000元就能品嘗美味，3月31日開放預購。由於今年桌數比往年減少，預計半夜就會掀起排隊潮。圖／鎮公所提供
羅東「三月初三帝爺生」呷拜拜，市價6500元的蘭陽風味餐，公所補助3500元，民眾僅需3000元就能品嘗美味，3月31日開放預購。由於今年桌數比往年減少，預計半夜就會掀起排隊潮。圖／鎮公所提供

羅東「三月初三帝爺生」呷拜拜，市價6500元的蘭陽風味餐，公所補助3500元，民眾僅需3000元就能品嘗美味，3月31日開放預購。由於今年桌數比往年減少，預計半夜就會掀起排隊潮。圖／鎮公所提供
羅東「三月初三帝爺生」呷拜拜，市價6500元的蘭陽風味餐，公所補助3500元，民眾僅需3000元就能品嘗美味，3月31日開放預購。由於今年桌數比往年減少，預計半夜就會掀起排隊潮。圖／鎮公所提供

宜蘭 羅東

延伸閱讀

台中新光三越初夏購物節4月1日登場 VIP預購會26日開跑

相關新聞

基隆人喝得到翡翠水庫水了！16億汐止基隆聯通管今年底完成路線規畫

基隆去年發生自來水汙染事件，造成基隆、汐止逾18萬用水戶受影響，台水公司推動「基隆地區穩定供水改善工程計畫」，其中關鍵工程「汐止－基隆聯通管」已進入規畫階段，計畫將翡翠水庫的水源透過聯通管接到基隆。立委林沛祥說，總經費約16.7億元，台水公司預計今年底完成路線規畫。

財劃法修正影響基隆52輛老舊警車更新 警：逐年編預算汰換

基隆市警察局統計今年達到汰換年限及里程的老舊警用巡邏車、偵防車共52輛，因基層警出勤時多開較新巡邏車，舊車被質疑有安全問題，且今年因財劃法修正及基隆市財政吃緊，沒有足夠經費汰換。市警局今天說明...

羅東三月初三呷拜拜限400桌 每桌3千元掀搶訂潮

宜蘭羅東鎮年度盛事「三月初三帝爺生」開跑！鎮長吳秋齡今天宣布「呷拜拜」辦桌席開400桌，市價6500元的蘭陽風味餐，公所補助3500元，民眾僅需3000元就能品嘗美味，3月31日開放預購。由於今年桌數比往年減少，預計半夜就會掀起排隊熱潮。

宜蘭員山鄉逸仙客庄中心、阿蘭城集會所接力動土 打造新地標

宜蘭員山鄉建設齊發，鄉公所接連舉辦「逸仙社區活動中心暨八十佃客庄生活交流中心」及「阿蘭城集會所」動土典禮，兩項工程總經費9164萬元，分別獲中央客委會與縣政府支持。鄉長張宜樺強調，兩座新建築硬體設施升級，更是連結客家文化傳承與全齡友善社區的重要樞紐，預計115年至117年間陸續完工。

宜蘭挺青年禮包大升級 就業獎5萬、創業挺5年、500萬元出國圓夢

宜蘭各界舉辦慶祝青年節表揚大會，今天在縣府大廳表揚79位優秀青年，縣政府宣布「青年政策大禮包」加碼升級，包括穩定就業最高可領5萬元獎勵、創業貸款利息延長5年免息全額補貼、500萬元支持青年海外圓夢，以具體行動挺青年。

基隆美術館外8米高「光獸」出沒 找怪獸可兌限量紀念品

去年曾在阿根納造船廠展出的「光獸Mossmo」成為潮藝術展覽亮點，後來因故爆掉。新光獸今天出現在美術館外，高有8公尺、長10公尺，經過民眾驚奇拍照。還有其他小光獸在不同展區，文觀局推出「尋找光獸任務」，拍照上網發布可兌換限量紀念品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。