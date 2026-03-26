羅東三月初三呷拜拜限400桌 每桌3千元掀搶訂潮

宜蘭羅東鎮年度盛事「三月初三帝爺生」開跑！鎮長吳秋齡今天宣布「呷拜拜」辦桌席開400桌，市價6500元的蘭陽風味餐，公所補助3500元，民眾僅需3000元就能品嘗美味，3月31日開放預購。由於今年桌數比往年減少，預計半夜就會掀起排隊熱潮。

農曆三月初三帝爺生是羅東傳統重要祭典，早年家家戶戶大擺流水席，後由鎮公所轉型為「呷拜拜」辦桌形式。今年活動訂於4月11日傍晚在羅東鎮公所周邊登場，邀請年年小館、金門餐廳、津宴日式海鮮屋、羅東晶園會館等4家在地名店操刀，推出含宜蘭名菜「炒米粉」在內的11道澎湃佳餚。

為了讓傳統祭典與時俱進，公所今年特別與傑作陶藝合作，推出「三月初三」紀念瓷碗。碗身印有鐵路小火車與台灣藍鵲圖樣，賓客透過手機APP掃描，即可觀賞火車啟動與藍鵲飛翔的動態影像。

此外，為落實環保政策，全場皆不使用一次性餐具，訂桌民眾除可帶回紀念瓷碗，還可獲得縣府環保局贈送的不鏽鋼鐵筷，將源頭減量融入辦桌文化。

訂桌預購活動將於3月31日上午8時在羅東展演廳開放現場登記，7時30分發放號碼牌，每人每次限訂3桌，須現場繳費且售完為止。由於今年桌數精減，預估半夜就會出現排隊人龍。

除了美食饗宴，4月11日當晚更有王彩樺、翁鈺鈞、林雅婷等影歌星登台表演，備受矚目的「大神尪遶境」於4月19日（農曆三月初三）下午1時由羅東奠安宮領銜登場，邀請全國民眾相招來羅東，體驗熱鬧的宗教文化與濃郁人情味。

年年小館、金門餐廳、津宴日式海鮮屋、羅東晶園會館等4家在地名店操刀，推出含宜蘭名菜「炒米粉」在內的11道澎湃佳餚。圖／鎮公所提供

為落實環保政策，全場不使用一次性餐具，訂桌民眾除可帶回紀念瓷碗，還可獲得縣府環保局贈送的不鏽鋼鐵筷，將源頭減量融入辦桌文化。圖／鎮公所提供

羅東「三月初三帝爺生」呷拜拜，市價6500元的蘭陽風味餐，公所補助3500元，民眾僅需3000元就能品嘗美味，3月31日開放預購。由於今年桌數比往年減少，預計半夜就會掀起排隊潮。圖／鎮公所提供