宜蘭員山鄉逸仙客庄中心、阿蘭城集會所接力動土 打造新地標

宜蘭員山鄉建設齊發，鄉公所接連舉辦「逸仙社區活動中心暨八十佃客庄生活交流中心」及「阿蘭城集會所」動土典禮，兩項工程總經費9164萬元，分別獲中央客委會與縣政府支持。鄉長張宜樺強調，兩座新建築硬體設施升級，更是連結客家文化傳承與全齡友善社區的重要樞紐，預計115年至117年間陸續完工。

員山鄉近期喜事連連，兩項攸關地方發展與文化認同的關鍵工程進入施工。首先是20日動土的「逸仙社區活動中心暨八十佃客庄生活交流中心」，工程總經費7964萬元，其中客家委員會核定補助6849萬元，展現對員山「詔安客家」文化復興的重視。

員山大湖底一帶自清朝開墾以來，擁有深厚客家淵源，「八十佃」更是具代表性的歷史聚落。新建中心規劃2層樓、佔地240坪現代化建築，包含長青食堂、多功能客語教室及親子閱覽空間。鄉長張宜樺指出，這座地標將兼具社區營造與文化傳承功能，不僅是長者共餐的溫馨場域，更是未來客語教學與藝文活動的重鎮，工期預計500工作天，將於民國117年2月完工。

今天再傳好消息，位於同樂村「阿蘭城集會所」也正式動土，工程總經費1200萬元由縣政府與鄉公所各負擔一半，整體設計強調實用性與全齡友善，規劃1層樓40坪空間，貼心配置「半戶外廚房」，方便社區辦理聯誼與長者關懷活動， 工程最快今年10月完工啟用，將成為居民健康促進、節慶聚會的樂活據點。

鄉長張宜樺表示，感謝中央、縣府及鄉代會全力支持，這兩項工程能順利動土，員山鄉在推動社區營造上邁出一大步，無論承載歷史記憶的客庄交流中心，或貼近民眾日常的阿蘭城集會所都將成為凝聚鄉親情感、實現樂活安居的空間。

逸仙社區活動中心暨八十佃客庄生活交流中心的工程總經費7964萬元，這座新地標不僅是長者共餐的溫馨場域，更提供客語教學與藝文活動，將於117年2月完工。圖／鄉公所提供

逸仙社區活動中心暨八十佃客庄生活交流中心的工程總經費7964萬元，這座新地標不僅是長者共餐的溫馨場域，更提供客語教學與藝文活動，將於117年2月完工。圖／鄉公所提供