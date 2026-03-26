快訊

京華城案柯文哲為何被判17年？ 台北地院判決理由看這裡

以軍襲擊！伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍司令陣亡 傳負責封鎖荷莫茲海峽

電價審議會明天舉行…討論4月電價費率 經濟部爭取凍漲

聽新聞
0:00 / 0:00

宜蘭挺青年禮包大升級 就業獎5萬、創業挺5年、500萬元出國圓夢

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣表揚79位優秀青年代表，其中宜蘭高中老師潘秉旻更榮獲全國表揚，他不但是老師，也是一位青年作家，透過文字關注生活社會議題。記者戴永華／攝影
宜蘭縣表揚79位優秀青年代表，其中宜蘭高中老師潘秉旻更榮獲全國表揚，他不但是老師，也是一位青年作家，透過文字關注生活社會議題。記者戴永華／攝影

宜蘭各界舉辦慶祝青年節表揚大會，今天在縣府大廳表揚79位優秀青年，縣政府宣布「青年政策大禮包」加碼升級，包括穩定就業最高可領5萬元獎勵、創業貸款利息延長5年免息全額補貼、500萬元支持青年海外圓夢，以具體行動挺青年。

代理縣長林茂盛表示，縣政府從「穩就業✕助創業✕圓夢想」3大面向加碼投入資源，以「就業獎5萬、創業挺5年、圓夢500萬」強化對青年的支持力道，包括：

●穩就業：青年穩定就業獎勵金加碼，最高可領5萬元。

●助創業：青年創業貸款利息補貼，延長5年免息全額補貼。

●圓夢想：投入500萬元經費，支持青年海外圓夢。

林茂盛強調，青年是驅動宜蘭進步的關鍵力量，縣府一直以來重視青年發展，109年起成立青年事務科專責推動青年事務，持續精進強化政策，陪伴青年發展、勇敢逐夢，成為青年的最堅實後盾。

縣府勞工處說，青年「穩定就業」補助加碼方案，適用對象為設籍宜蘭30歲以下待業青年，連續就業滿6個月補助2萬元、滿1年再補助3萬元；青年「創業貸款利息」提供全額利息補貼，從2年延長補貼至5年，設籍1年以上、18歲至45歲青年可提出申請。

此外，縣府向爭取中央青年百億海外圓夢基金計畫，推動「蘭陽青年圓夢計畫」，今年投入500萬元經費支持青年海外圓夢，同時也已選拔出30位優秀青年，將前往美國、日本、菲律賓等地交流。

勞工處強調，青年創造無限可能，宜蘭透過「555」政策鼓勵優秀人才留鄉返鄉深耕發展，協助青年在就業與創業穩健踏出第一步，同時引領宜蘭青年走向國際、開拓視野。更多青年政策資訊可以上縣政府勞工處官網https://labor.e-land.gov.tw/

今天表揚各領域79位優秀青年代表，其中宜蘭高中老師潘秉旻獲全國表揚，他在擔任註冊組長期間，負責龐雜的學籍管理、成績處理及大型考試報名工作，條理有序、游刃有餘；後來成為宜蘭高中史上首位由教師接任生活輔導組長的重任，深受信賴。

潘秉旻也是青年作家，文學創作獲獎無數，透過文字關注生活社會議題，去年1月出版散文集《她在雨裡站，他從霧中來》，細膩描寫生命觀察與情感體悟，不僅在教育現場深耕育人，更透過寫作展現青年世代多元發展的能量與影響力。

宜蘭縣表揚79位優秀青年代表，其中宜蘭高中老師潘秉旻更榮獲全國表揚，他不但是老師，也是一位青年作家，透過文字關注生活社會議題。記者戴永華／攝影
宜蘭縣表揚79位優秀青年代表，其中宜蘭高中老師潘秉旻更榮獲全國表揚，他不但是老師，也是一位青年作家，透過文字關注生活社會議題。記者戴永華／攝影

宜蘭縣政府宣布「青年政策大禮包」加碼升級，包括穩定就業最高可領5萬元獎勵、創業貸款利息延長5年免息全額補貼、500萬元支持青年海外圓夢，具體行動挺青年。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府宣布「青年政策大禮包」加碼升級，包括穩定就業最高可領5萬元獎勵、創業貸款利息延長5年免息全額補貼、500萬元支持青年海外圓夢，具體行動挺青年。記者戴永華／攝影

宜蘭縣慶祝青年節表揚79位優秀青年，縣府宣布「青年政策大禮包」加碼升級，透過穩就業、助創業、圓夢想政策，以具體行動挺青年。記者戴永華／攝影
宜蘭縣慶祝青年節表揚79位優秀青年，縣府宣布「青年政策大禮包」加碼升級，透過穩就業、助創業、圓夢想政策，以具體行動挺青年。記者戴永華／攝影

林茂盛 宜蘭

延伸閱讀

支援青年就業計畫 助逾9千名新鮮人找工作

宜蘭縣長戰 綠提青年政見 藍批多頭馬車

大專青年預聘新計畫 企業訓練1人最高補助7.2萬元

相關新聞

基隆人喝得到翡翠水庫水了！16億汐止基隆聯通管今年底完成路線規畫

基隆去年發生自來水汙染事件，造成基隆、汐止逾18萬用水戶受影響，台水公司推動「基隆地區穩定供水改善工程計畫」，其中關鍵工程「汐止－基隆聯通管」已進入規畫階段，計畫將翡翠水庫的水源透過聯通管接到基隆。立委林沛祥說，總經費約16.7億元，台水公司預計今年底完成路線規畫。

財劃法修正影響基隆52輛老舊警車更新 警：逐年編預算汰換

基隆市警察局統計今年達到汰換年限及里程的老舊警用巡邏車、偵防車共52輛，因基層警出勤時多開較新巡邏車，舊車被質疑有安全問題，且今年因財劃法修正及基隆市財政吃緊，沒有足夠經費汰換。市警局今天說明...

羅東三月初三呷拜拜限400桌 每桌3千元掀搶訂潮

宜蘭羅東鎮年度盛事「三月初三帝爺生」開跑！鎮長吳秋齡今天宣布「呷拜拜」辦桌席開400桌，市價6500元的蘭陽風味餐，公所補助3500元，民眾僅需3000元就能品嘗美味，3月31日開放預購。由於今年桌數比往年減少，預計半夜就會掀起排隊熱潮。

宜蘭員山鄉逸仙客庄中心、阿蘭城集會所接力動土 打造新地標

宜蘭員山鄉建設齊發，鄉公所接連舉辦「逸仙社區活動中心暨八十佃客庄生活交流中心」及「阿蘭城集會所」動土典禮，兩項工程總經費9164萬元，分別獲中央客委會與縣政府支持。鄉長張宜樺強調，兩座新建築硬體設施升級，更是連結客家文化傳承與全齡友善社區的重要樞紐，預計115年至117年間陸續完工。

宜蘭挺青年禮包大升級 就業獎5萬、創業挺5年、500萬元出國圓夢

宜蘭各界舉辦慶祝青年節表揚大會，今天在縣府大廳表揚79位優秀青年，縣政府宣布「青年政策大禮包」加碼升級，包括穩定就業最高可領5萬元獎勵、創業貸款利息延長5年免息全額補貼、500萬元支持青年海外圓夢，以具體行動挺青年。

基隆美術館外8米高「光獸」出沒 找怪獸可兌限量紀念品

去年曾在阿根納造船廠展出的「光獸Mossmo」成為潮藝術展覽亮點，後來因故爆掉。新光獸今天出現在美術館外，高有8公尺、長10公尺，經過民眾驚奇拍照。還有其他小光獸在不同展區，文觀局推出「尋找光獸任務」，拍照上網發布可兌換限量紀念品。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。