宜蘭挺青年禮包大升級 就業獎5萬、創業挺5年、500萬元出國圓夢
宜蘭各界舉辦慶祝青年節表揚大會，今天在縣府大廳表揚79位優秀青年，縣政府宣布「青年政策大禮包」加碼升級，包括穩定就業最高可領5萬元獎勵、創業貸款利息延長5年免息全額補貼、500萬元支持青年海外圓夢，以具體行動挺青年。
代理縣長林茂盛表示，縣政府從「穩就業✕助創業✕圓夢想」3大面向加碼投入資源，以「就業獎5萬、創業挺5年、圓夢500萬」強化對青年的支持力道，包括：
●穩就業：青年穩定就業獎勵金加碼，最高可領5萬元。
●助創業：青年創業貸款利息補貼，延長5年免息全額補貼。
●圓夢想：投入500萬元經費，支持青年海外圓夢。
林茂盛強調，青年是驅動宜蘭進步的關鍵力量，縣府一直以來重視青年發展，109年起成立青年事務科專責推動青年事務，持續精進強化政策，陪伴青年發展、勇敢逐夢，成為青年的最堅實後盾。
縣府勞工處說，青年「穩定就業」補助加碼方案，適用對象為設籍宜蘭30歲以下待業青年，連續就業滿6個月補助2萬元、滿1年再補助3萬元；青年「創業貸款利息」提供全額利息補貼，從2年延長補貼至5年，設籍1年以上、18歲至45歲青年可提出申請。
此外，縣府向爭取中央青年百億海外圓夢基金計畫，推動「蘭陽青年圓夢計畫」，今年投入500萬元經費支持青年海外圓夢，同時也已選拔出30位優秀青年，將前往美國、日本、菲律賓等地交流。
勞工處強調，青年創造無限可能，宜蘭透過「555」政策鼓勵優秀人才留鄉返鄉深耕發展，協助青年在就業與創業穩健踏出第一步，同時引領宜蘭青年走向國際、開拓視野。更多青年政策資訊可以上縣政府勞工處官網https://labor.e-land.gov.tw/。
今天表揚各領域79位優秀青年代表，其中宜蘭高中老師潘秉旻獲全國表揚，他在擔任註冊組長期間，負責龐雜的學籍管理、成績處理及大型考試報名工作，條理有序、游刃有餘；後來成為宜蘭高中史上首位由教師接任生活輔導組長的重任，深受信賴。
潘秉旻也是青年作家，文學創作獲獎無數，透過文字關注生活社會議題，去年1月出版散文集《她在雨裡站，他從霧中來》，細膩描寫生命觀察與情感體悟，不僅在教育現場深耕育人，更透過寫作展現青年世代多元發展的能量與影響力。
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