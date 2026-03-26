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基隆美術館外8米高「光獸」出沒 找怪獸可兌限量紀念品

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆美術館外8米高「光獸」出沒，找怪獸可兌限量紀念品。記者游明煌／攝影
基隆美術館外8米高「光獸」出沒，找怪獸可兌限量紀念品。記者游明煌／攝影

去年曾在阿根納造船廠展出的「光獸Mossmo」成為潮藝術展覽亮點，後來因故爆掉。新光獸今天出現在美術館外，高有8公尺、長10公尺，經過民眾驚奇拍照。還有其他小光獸在不同展區，文觀局推出「尋找光獸任務」，拍照上網發布可兌換限量紀念品。

2025基隆潮藝術光獸Mossmo以溫暖微光串起歷史記憶，成為展覽亮點之一。文觀局延續潮藝術策展精神，今年以城市作為畫布讓藝術走進生活，這次延伸展覽「穿梭的形狀」，透過光獸夥伴的神祕蹤跡，串連基隆日常生活軌跡，展期明天起到5月17日。

光獸將以多種型態現身基隆各地標，除基隆美術館巨大的光獸外，還有小型光獸在港區節點，包括海洋廣場、陽明海洋文化藝術館、山城廣場、中山陸橋、崁仔頂漁市、廟口夜市、基隆塔環形小徑、十二生肖橋等。

文化觀光局局長江亭玫表示，光獸Mossmo在展期間廣受好評，再次邀請藝術家延伸創作。當遊客漫步在基隆，上一秒還在山城巷弄與階梯間穿梭，下一秒就被海風帶到港口邊，這些屬於基隆的獨特魅力，再藝術作品的點綴之下，會顯得更迷人。

展覽期間推出活動「尋找光獸任務」，兌換限量展覽紀念品：於觀展路線中拍攝光獸，蒐集至少 5 件不同作品的照片或影片，完成社群貼文發布要求，於基隆美術館櫃台兌換限量紀念品（活動暫不提供線上兌換與寄送服務）。 詳細活動辦法請以 基隆市文化觀光局官網、FB公告。

基隆美術館外8米高「光獸」出沒，找怪獸可兌限量紀念品。記者游明煌／攝影
基隆美術館外8米高「光獸」出沒，找怪獸可兌限量紀念品。記者游明煌／攝影

基隆美術館外8米高「光獸」出沒，找怪獸可兌限量紀念品。記者游明煌／攝影
基隆美術館外8米高「光獸」出沒，找怪獸可兌限量紀念品。記者游明煌／攝影

美術館 基隆

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