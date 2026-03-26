基隆港去年國際郵輪旅客99.3萬人次 恢復至疫情前百萬人次鼎盛水準

基隆港去年國際郵輪旅客達99.3萬人次，較前一年大幅成長26%，已恢復至疫情前百萬人次的鼎盛水準。其中，外籍旅客達37.6萬人次，較前年26.6萬人次顯著提升，再創新高。去年有19艘新船首航基隆港，吸引星凝郵輪、三井海洋郵輪等新品牌進駐。基隆港務分公司表示，基隆港作為國際郵輪母港的吸引力持續攀升。

基隆港務分公司所轄基隆、台北、蘇澳三港去年貨物裝卸量1億4336萬計費噸，貨櫃裝卸量逾306萬TEU。除傳統貨運表現穩健，旅客人數回升至111萬人次，營業總收入達56.35億元，創歷年新高。

在貨運表現上，基隆港自營櫃場展現強勁競爭力，去年貨櫃裝卸量達59.4萬TEU，年增率高達21%，刷新歷史新高。此外，因應電商興起趨勢，台北港海運快遞業務持續升溫，全年貨量達2.65億公斤；基隆港正式啟用首座海運快遞貨物平台，活化港區空間。

國際郵輪旅運亮眼，基隆港去年國際郵輪旅客達99.3萬人次，較前一年大幅成長26%，已恢復至疫情前百萬人次的鼎盛水準。其中，外籍旅客達37.6萬人次，較113年26.6萬人次顯著提升，再創新高。全年共有19艘新船首航基隆港。蘇澳港表現也不俗，去年迎來8艘國際郵輪靠泊。

在智慧港口與數位轉型方面，基隆港務分公司推動多項專案以提升作業效率及安全性，包括「基、北、蘇三港堤口不明船舶入侵偵測系統建置案」，結合AIS定位及AI辨識技術，強化船舶定位與追蹤效率，提升進出港期間航行安全。

分公司積極推動自有資產活化及港區招商，去年共完成26件招商案簽約，預計可增裕年營收達1.69億元。在工程面，基隆分公司積極推動多項港埠建設計畫，包含進行中的「基隆港西岸旅客中心周遭環境改善工程」。