快訊

直播／一審判決出爐！柯文哲涉京華城貪瀆案 重判17年、褫奪公權6年

觀光救不了日本？吳淡如點破致命關鍵 2大產業快撐不住

美食節目主持人馬桶上猝逝 電視台哀悼證實是他

聽新聞
0:00 / 0:00

基隆人喝得到翡翠水庫水了！16億汐止基隆聯通管今年底完成路線規畫

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆喝得到翡翠水庫水，16億汐止基隆聯通管今年底完成路線規畫。圖／林沛祥提供
基隆喝得到翡翠水庫水，16億汐止基隆聯通管今年底完成路線規畫。圖／林沛祥提供

基隆去年發生自來水汙染事件，造成基隆、汐止逾18萬用水戶受影響，台水公司推動「基隆地區穩定供水改善工程計畫」，其中關鍵工程「汐止－基隆聯通管」已進入規畫階段，計畫將翡翠水庫的水源透過聯通管接到基隆。立委林沛祥說，總經費約16.7億元，台水公司預計今年底完成路線規畫。

因為基隆捷運正在規畫興建，配合捷運工程進度，路段有埋管的空間，水公司計畫將北水供應的管線，從汐止延伸到基隆市供水，讓基隆人也可以喝到翡翠水庫穩定水源。

林沛祥今天表示，經濟部已向他提出專案報告，將推動「基隆地區穩定供水改善工程計畫」，其中關鍵工程「汐止－基隆聯通管」已進入規畫階段，起點自汐止汐湖二橋接水點，終點至摩天鎮附近，全長約8.3公里，總經費約16.7億元。

林沛祥說，該計畫台水公司規畫中，預計今年底完成路線圖規畫，未來將有助提升基隆整體供水穩定性與安全性。去年12月立法院經濟委員會考察基隆地區自來水時，他曾向經濟部及台灣自來水公司提出，應評估將基隆納入翡翠水庫供水體系的可行性。

林沛祥表示，此項工程將翡翠水庫的水源透過聯通管接到基隆，這樣既能夠讓基隆市民共享部分翡翠水庫乾淨、穩定的水源，也能讓新山水庫可以慢慢變成備用水庫，增加基隆供水的穩定性，並有餘裕可以自主因應突發事件供水調度。

台水公司預估，未來每日最高8.5萬噸可增加到13萬噸用水，也就是說新山系統每日將增加4.5萬噸餘裕量。

林沛祥要求經濟部與台水公司將設置原水水質線上監測設備及多重即時監測資料串接，強化多道防線，以防未來再有失誤或是檢測問題導致水質受到影響。基隆市民應該享有與台北、新北一樣乾淨、安全的水質，這是他最核心的訴求。

基隆喝得到翡翠水庫水，16億汐止基隆聯通管今年底完成路線規畫。圖／林沛祥提供
基隆喝得到翡翠水庫水，16億汐止基隆聯通管今年底完成路線規畫。圖／林沛祥提供

林沛祥 基隆捷運 汐止

延伸閱讀

西部冬季降雨創75年新低 經濟部：拚上半年民生供水不用分區

基隆西岸纜車規畫再交鋒！謝國樑指「要賺錢不容易」 童子瑋籲整體規畫

基隆西岸纜車夢串聯山海 台鐵釋善意

翡翠水庫蓄水率達近9成 適度支援石門水庫

相關新聞

台東東河農會罷免風波延燒 遭罷免6理事率眾赴縣府抗議

台東縣東河鄉農會理事遭集體罷免爭議持續延燒，6名遭罷免理事今上午率領多名農民前往縣政府前拉布條陳情抗議，現場高喊口號，怒批縣府農業處「行政不作為」、「裝睡」，氣氛一度緊繃，引起警方到場關切與維持秩序，所幸過程理性，最終和平離開，未發生衝突。

基隆西岸纜車規畫再交鋒！謝國樑指「要賺錢不容易」 童子瑋籲整體規畫

基隆西岸纜車規畫案引發民眾熱議，去年已有民間業者向基隆市政府提出促參案，下山站體及周遭多為台鐵土地，台鐵釋出善意同意市府政策公告，讓業提規畫，市府在審核中。不少市民認為僅300公尺太短，盼延伸到白米甕砲台，市長謝國樑說，「纜車要賺錢不容易，不能完全當營運事業看待，要當成公共建設。」第二階階段延伸可研議市府興建的可行性。

基隆人喝得到翡翠水庫水了！16億汐止基隆聯通管今年底完成路線規畫

基隆去年發生自來水汙染事件，造成基隆、汐止逾18萬用水戶受影響，台水公司推動「基隆地區穩定供水改善工程計畫」，其中關鍵工程「汐止－基隆聯通管」已進入規畫階段，計畫將翡翠水庫的水源透過聯通管接到基隆。立委林沛祥說，總經費約16.7億元，台水公司預計今年底完成路線規畫。

台東東河農會遭罷6理事控行政不中立 縣府：不介入糾紛

台東東河鄉農會6 名遭罷免理事今天前往台東縣府抗議，指縣府是農會輔導單位，卻放任農會違法解除他們職務，行政不中立；縣府表...

台東要嗨爆了！全球5億神曲DJ來了 電音派對超狂卡司曝

邁入第六屆的「2026 MONSTER E-TIYALAND 台東電音派對」，將在4月18日於森林公園登場，從下午2點一路嗨到晚上10點。今年卡司一公布，立刻讓不少人直呼「這波太猛」，不只找來國際級DJ，更把去年的人氣焦點「電音和尚」再度請回台東，氣氛還沒開始就已經先燒起來。

基隆纜車有眉目？如何兼具運輸與觀光 學者談發展關鍵在定位

基隆市西岸觀光纜車有重要進展，去年有民間業者依促參法向市府申請「基隆西岸纜車興建營運促參案」，從基隆火車站北口到虎仔山「KEELUNG地標」設置纜車系統，連結太平山城觀光廊帶與基隆港市山海美景，台鐵同意基隆市府先行進行政策公告，讓民間廠商提出規畫方案。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。