基隆人喝得到翡翠水庫水了！16億汐止基隆聯通管今年底完成路線規畫

基隆去年發生自來水汙染事件，造成基隆、汐止逾18萬用水戶受影響，台水公司推動「基隆地區穩定供水改善工程計畫」，其中關鍵工程「汐止－基隆聯通管」已進入規畫階段，計畫將翡翠水庫的水源透過聯通管接到基隆。立委林沛祥說，總經費約16.7億元，台水公司預計今年底完成路線規畫。

因為基隆捷運正在規畫興建，配合捷運工程進度，路段有埋管的空間，水公司計畫將北水供應的管線，從汐止延伸到基隆市供水，讓基隆人也可以喝到翡翠水庫穩定水源。

林沛祥今天表示，經濟部已向他提出專案報告，將推動「基隆地區穩定供水改善工程計畫」，其中關鍵工程「汐止－基隆聯通管」已進入規畫階段，起點自汐止汐湖二橋接水點，終點至摩天鎮附近，全長約8.3公里，總經費約16.7億元。

林沛祥說，該計畫台水公司規畫中，預計今年底完成路線圖規畫，未來將有助提升基隆整體供水穩定性與安全性。去年12月立法院經濟委員會考察基隆地區自來水時，他曾向經濟部及台灣自來水公司提出，應評估將基隆納入翡翠水庫供水體系的可行性。

林沛祥表示，此項工程將翡翠水庫的水源透過聯通管接到基隆，這樣既能夠讓基隆市民共享部分翡翠水庫乾淨、穩定的水源，也能讓新山水庫可以慢慢變成備用水庫，增加基隆供水的穩定性，並有餘裕可以自主因應突發事件供水調度。

台水公司預估，未來每日最高8.5萬噸可增加到13萬噸用水，也就是說新山系統每日將增加4.5萬噸餘裕量。

林沛祥要求經濟部與台水公司將設置原水水質線上監測設備及多重即時監測資料串接，強化多道防線，以防未來再有失誤或是檢測問題導致水質受到影響。基隆市民應該享有與台北、新北一樣乾淨、安全的水質，這是他最核心的訴求。